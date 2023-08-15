Общество 15.08.2023 в 10:34

Какой станет клиентская служба СФР будущего?

Искусственный интеллект уже делает необязательным посещение  Соцфонда
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Текст: Номер один
Какой станет клиентская служба СФР будущего?
Будущее развитие клиентских служб Социального фонда с учетом утвержденной правительством РФ «Концепции цифровой трансформации социальной сферы» обсуждают участники межрегионального рабочего семинара-совещания «Внедрение стандарта клиентского обслуживания».   Он  направлен на обеспечение доступности, адресности, повышение качества социальных услуг.

Семинар открылся сегодня на базе ОСФР по  Бурятии открывается   В Улан-Удэ собрались руководители Департамента госуслуг СФР и представители отделений фонда из 19 субъектов федерации, сообщили в республиканском отделении СФР.

«Система социальной помощи в России переходит в электронный формат и будет работать по принципам социального казначейства. Уже многие государственные услуги  СФР  предоставляются гражданам  в проактивном формате, без подачи  заявлений и документов в фонд, с момента наступления жизненного события.  Например,  сертификат на материнский капитал и СНИЛС на новорожденного поступают  в личный кабинет  мамы  на портале госуслуг после регистрации ребенка в органах  ЗАГС», -   отметил управляющий ОСФР по Бурятия Климентий Шомоев.

«Обеспечение электронного межведомственного взаимодействия СФР со многими госучреждениями позволяет  осуществлять и автоматический режим установления, и выплаты, информировать граждан на каждом этапе оказания услуги.  В частности, без заявлений, по сведениям МСЭ  назначается  пенсия по инвалидности  и ЕДВ к ней. По многим мерам социальной поддержки заявителям достаточно подать только одно заявление на портале госуслуг. Все необходимые  для установления выплат сведения  Социальный фонд   проверит самостоятельно. В этом и заключается принцип социального казначейства. И мы стоим на пороге серьезных преобразований»,- подчеркнул Климентий Шомоев.

Цифровая трансформация социальной сферы, предусматривающая и     дистанционное консультирование клиентов, в том числе с применением  искусственного интеллекта, уже в большинстве  случаев  делают  необязательным для граждан посещение клиентских служб фонда.

Одной  из основных тем семинара - работа отделений фонда  по предоставлению  государственных услуг  пенсионного и социального обеспечения  участникам специальной  военной операции  и членам их семей. Обсуждение коснется и вопросов  организации эффективного сотрудничества  с региональными филиалами фонда «Защитники Отечества». Об этом на семинаре-совещании поделятся с коллегами  представители  Отделений фонда по Воронежской и Архангельской областям.

Особое внимание  уделят также актуальным вопросам обеспечения  граждан  с инвалидностью  техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением в рамках оказания госуслуг  в объединенных клиентских службах СФР с начала года. Положительные изменения уже заметны клиентам, однако  специалистам фонда предстоит еще многое сделать для повышения качества предоставления услуг  гражданам с ограничениями по здоровью.  

В 2024 году клиентские службы Социального фонда России отметят двадцатилетие с момента создания.            
                          
Фото: ОСФР по Бурятии
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