Какой станет клиентская служба СФР будущего?

Будущее развитие клиентских служб Социального фонда с учетом утвержденной правительством РФ «Концепции цифровой трансформации социальной сферы» обсуждают участники межрегионального рабочего семинара-совещания «Внедрение стандарта клиентского обслуживания». Он направлен на обеспечение доступности, адресности, повышение качества социальных услуг.Семинар открылся сегодня на базе ОСФР по Бурятии открывается В Улан-Удэ собрались руководители Департамента госуслуг СФР и представители отделений фонда из 19 субъектов федерации, сообщили в республиканском отделении СФР.«Система социальной помощи в России переходит в электронный формат и будет работать по принципам социального казначейства. Уже многие государственные услуги СФР предоставляются гражданам в проактивном формате, без подачи заявлений и документов в фонд, с момента наступления жизненного события. Например, сертификат на материнский капитал и СНИЛС на новорожденного поступают в личный кабинет мамы на портале госуслуг после регистрации ребенка в органах ЗАГС», - отметил управляющий ОСФР по Бурятия Климентий Шомоев.«Обеспечение электронного межведомственного взаимодействия СФР со многими госучреждениями позволяет осуществлять и автоматический режим установления, и выплаты, информировать граждан на каждом этапе оказания услуги. В частности, без заявлений, по сведениям МСЭ назначается пенсия по инвалидности и ЕДВ к ней. По многим мерам социальной поддержки заявителям достаточно подать только одно заявление на портале госуслуг. Все необходимые для установления выплат сведения Социальный фонд проверит самостоятельно. В этом и заключается принцип социального казначейства. И мы стоим на пороге серьезных преобразований»,- подчеркнул Климентий Шомоев.Цифровая трансформация социальной сферы, предусматривающая и дистанционное консультирование клиентов, в том числе с применением искусственного интеллекта, уже в большинстве случаев делают необязательным для граждан посещение клиентских служб фонда.Одной из основных тем семинара - работа отделений фонда по предоставлению государственных услуг пенсионного и социального обеспечения участникам специальной военной операции и членам их семей. Обсуждение коснется и вопросов организации эффективного сотрудничества с региональными филиалами фонда «Защитники Отечества». Об этом на семинаре-совещании поделятся с коллегами представители Отделений фонда по Воронежской и Архангельской областям.Особое внимание уделят также актуальным вопросам обеспечения граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением в рамках оказания госуслуг в объединенных клиентских службах СФР с начала года. Положительные изменения уже заметны клиентам, однако специалистам фонда предстоит еще многое сделать для повышения качества предоставления услуг гражданам с ограничениями по здоровью.В 2024 году клиентские службы Социального фонда России отметят двадцатилетие с момента создания.Фото: ОСФР по Бурятии