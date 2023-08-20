Общество 20.08.2023 в 10:53

Глава Бурятии: «БАМ размыт! Движение поездов остановлено!»

Алексей Цыденов проводит комиссию по чрезвычайным ситуациям в связи с ЧС на севере республики
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Текст: Станислав Сергеев
Глава Бурятии: «БАМ размыт! Движение поездов остановлено!»
Прямо сейчас Глава Бурятии Алексей Цыденов проводит комиссию по чрезвычайным ситуациям в связи с ЧС на БАМ, сообщает пресс-служба правительства республики. О складывающейся ситуации докладывают руководство Восточно-Сибирской железной дороги, власти Северо-Байкальского района, представители Росгидромета.

Ранее глава региона обратился к жителям в своем телеграм-канале и рассказал о разрушении дамбы и выходе из берегов реки Холодной в Северо-Байкальском районе.

«БАМ размыт! Движение поездов остановлено! По состоянию на сегодня на полтретьего ночи, протяженность поврежденного железнодорожного полотна — 200 метров, повреждено 10 опор контактной сети. Продолжаются работы по восстановлению дороги к карьеру, восстановлению и минимизации разрушения дамбы. Задействовано 120 человек, 24 единиц техники.  Ориентировочный срок окончания аварийно-восстановительных работ — 26 августа. То есть еще неделю БАМ будет стоять!»

По словам Алексея Цыденова, ущерб для экономики страны от простоя грузов будет исчисляться миллиардами рублей. Плюс расходы на восстановление железной дороги и региональной автомобильной дороги.

К счастью, населенные пункты от выхода реки Холодной из берегов пока не пострадали. Но в отрезанном водой поселке у женщины обострение аппендицита. Как заявил глава Бурятии, сегодня ее будут эвакуировать.

«Ситуации с дамбой на реке Холодной можно было избежать. Но противоречивость законодательства, как бы направленного на защиту Байкала, не позволила этого сделать в прошлом году. Деньги по линии Минприроды России были выделены, но к сожалению байкальские ограничительные нормы не позволили провести работы. И кому от этого хорошо?! – задается вопросом Алексей Цыденов. - Прямо сейчас встречаю в аэропорту группу депутатов Государственной Думы, которые летят к нам по поручению Председателя Думы Вячеслав Викторовича Володина, специально для того, чтобы на месте разобраться с реальной ситуацией с перегибами законодательства и последствиям от этого».

Ряд законодательных ограничений, которые мешают обезопасить жителей республики, могут быть ослаблены, если в Госдуме примут поправки в закон о Байкале. Первое чтение этот законопроект уже прошел. По словам главы Бурятии, он «даст возможность нам реально, а не громкими словами, решать проблемы и защиты Байкала, и обеспечения нормальной жизни людей». 

«Законопроект позволит строить очистные, строить селезащиту, дамбы защитные (читай ситуацию выше), решить проблему с созданием цивилизованной инфраструктуры для туризма (от мусора на побережье уже все устали), позволит в прибрежных поселках хоть нормально водоводы построить, оформить законно землю в границах населенных пунктов, дорогу до Баргузина достроить и т. д.» - написал Алексей Цыденов.
Вместе с депутатами Госдумы в Бурятию прилетает большая группа общественников и ученых.

«Очень надеюсь на здравомыслие представителей общественных организаций. Их реальную заинтересованность в защите Байкала и в защите прав наших жителей. Мы уже столкнулись с такими из них, кто не разбираясь в ситуации, не читая законов и не понимая реального положения дел, просто с пеной у рта, пытаются изобразить защиту Байкала и требуя запрета на любое совершенствование законодательства, тем самым Байкал и губят».

Фото: скриншот
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