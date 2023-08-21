Общество 21.08.2023 в 11:34

В Улан-Удэ может случиться частичная задержка отопительного сезона

Минстрой Бурятии оценил готовность региона к зиме
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ может случиться частичная задержка отопительного сезона
Масштабная реконструкция тепломагистрали №3 в Улан-Удэ идет в круглосуточном режиме. Ежедневно заседает оперативный штаб. Последним этапом перед вводом реконструированного участка в активную работу будут испытания.

«В рамках испытаний все равно неминуемо где-то что-то будет. Где-то уплотнения начнут пробегать, где-то, возможно, сварной шов. Поэтому необходимо будет весь теплоноситель, который в трассе, слить и провести работы по устранению этих замечаний», - говорит заместитель министра строительства Бурятии Евгений Поляков.

Но потребителей заверяют - если даже передвижка по отоплению случится, то она будет не более трех дней.

В целом подготовка республики к новому отопительному сезону идет нормально. Напомним, в бюджете на неё было заранее запланировано 228 млн рублей, которые распределили между муниципалитетами. Готовность предприятий ЖКХ и жилищного фонда составляет 80 процентов.

Как отмечают в Минстрое Бурятии, по подготовке к зиме отставание есть в Улан-Удэ, а также в Закаменском и Муйском районах.

Сейчас на складах теплоснабжающих предприятий Бурятии уже накоплено 50 тыс. тонн угля - 30 процентов от нормативного запаса. А договоры заключены на поставку угля до конца 2023 года. Стоит цель, чтобы до конца ноября предприятия ЖКХ имели договоры на поставку угля до конца отопительного сезона 2023-2024 гг.

Мазута есть 5,5 тысяч тонн - 81 процент от нормативного запаса.

4 сентября начнется проверка готовности муниципалитетов к зиме. Она завершится 12 октября. Все должно пройти нормально, все должны получить паспорта готовности. Напомним, в прошлый сезон Селенгинск и Наушки не получили паспорта.

Минобороны также проводит подготовку ЖКХ военных городков к отопительному сезону. В целом, армия хотела бы передать котельные муниципалитетам, такие обращения неоднократно направляют в их адрес. Но последние настаивают, чтобы перед этим минобороны привело их в порядок. «Состояние объектов министерства обороны оставляет желать лучшего», - подчеркивают в Минстрое республики.

Одна из целей региона - постепенное закрытие мазутных котельных. К 2030 году их хотят все закрыть. Так, есть планы по Закаменску, где работает мазутная котельная на 40 мегаватт - идет разработка проектной документация по переводу объекта на сжиженный углеводородный газ, одновременно ищут инвестора, который был бы готов заняться строительством и эксплуатацией обновленной котельной.

«Мазут - дорогая вещь. Буквально в пятницу был побит очередной рекорд стоимости. Цена на Санкт-Петербургской бирже составила 43 тыс. рублей за тонну», - отмечает Евгений Поляков.

Фото: «Номер один»
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