В Улан-Удэ может случиться частичная задержка отопительного сезона

Масштабная реконструкция тепломагистрали №3 в Улан-Удэ идет в круглосуточном режиме. Ежедневно заседает оперативный штаб. Последним этапом перед вводом реконструированного участка в активную работу будут испытания.«В рамках испытаний все равно неминуемо где-то что-то будет. Где-то уплотнения начнут пробегать, где-то, возможно, сварной шов. Поэтому необходимо будет весь теплоноситель, который в трассе, слить и провести работы по устранению этих замечаний», - говорит заместитель министра строительства Бурятии Евгений Поляков.Но потребителей заверяют - если даже передвижка по отоплению случится, то она будет не более трех дней.В целом подготовка республики к новому отопительному сезону идет нормально. Напомним, в бюджете на неё было заранее запланировано 228 млн рублей, которые распределили между муниципалитетами. Готовность предприятий ЖКХ и жилищного фонда составляет 80 процентов.Как отмечают в Минстрое Бурятии, по подготовке к зиме отставание есть в Улан-Удэ, а также в Закаменском и Муйском районах.Сейчас на складах теплоснабжающих предприятий Бурятии уже накоплено 50 тыс. тонн угля - 30 процентов от нормативного запаса. А договоры заключены на поставку угля до конца 2023 года. Стоит цель, чтобы до конца ноября предприятия ЖКХ имели договоры на поставку угля до конца отопительного сезона 2023-2024 гг.Мазута есть 5,5 тысяч тонн - 81 процент от нормативного запаса.4 сентября начнется проверка готовности муниципалитетов к зиме. Она завершится 12 октября. Все должно пройти нормально, все должны получить паспорта готовности. Напомним, в прошлый сезон Селенгинск и Наушки не получили паспорта.Минобороны также проводит подготовку ЖКХ военных городков к отопительному сезону. В целом, армия хотела бы передать котельные муниципалитетам, такие обращения неоднократно направляют в их адрес. Но последние настаивают, чтобы перед этим минобороны привело их в порядок. «Состояние объектов министерства обороны оставляет желать лучшего», - подчеркивают в Минстрое республики.Одна из целей региона - постепенное закрытие мазутных котельных. К 2030 году их хотят все закрыть. Так, есть планы по Закаменску, где работает мазутная котельная на 40 мегаватт - идет разработка проектной документация по переводу объекта на сжиженный углеводородный газ, одновременно ищут инвестора, который был бы готов заняться строительством и эксплуатацией обновленной котельной.«Мазут - дорогая вещь. Буквально в пятницу был побит очередной рекорд стоимости. Цена на Санкт-Петербургской бирже составила 43 тыс. рублей за тонну», - отмечает Евгений Поляков.Фото: «Номер один»