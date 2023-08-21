Общество 21.08.2023 в 16:00

В Улан-Удэ 22 августа отметят День Государственного флага России

Телебашня столицы Бурятии окрасится в цвета российского триколора  с 21:00 до 23:00
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В Улан-Удэ 22 августа отметят День Государственного флага России
В Улан-Удэ 22 августа будут отмечать День Государственного флага России.  В городских парках и социальных учреждениях пройдут концерты, патриотические акции, тематические лектории, познавательные игры, мастер-классы, спортивные турниры, исторические экскурсы, книжные выставки, посвященные празднику, сообщили в городской администрации.

«Обширная программа мероприятий, запланированных в Улан-Удэ, направлена на воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, гордости за нашу страну, уважительного отношения к государственным символам», - сказала Светлана Трифонова, заместитель мэра Улан-Удэ - председатель Комитета по социальной и молодежной политике администрации столицы Бурятии.

Ряд мероприятий запланирован в социальной сети ВKонтакте. Участники онлайн-флэшмобов «Флаг России», #соберицветафлага и онлайн-акции «История флага России» из подручных средств соберут цвета флага, опубликуют рисунки и картины, посвященные истории флага России.

С 16:00 до 19:00 в парке «Юбилейный» будет проходить городская акция «Воспитание – новые возможности». В рамках мероприятия запланированы: флешмоб «День флага России», работа трех тематических площадок с презентацией районных отделений движения детей и молодежи «Движение первых». Также будет работать информационная выставка о внеурочных занятиях «Разговоры о важном», пройдет мастер-класс по разборке и сборке автомата, а воспитанники детского лагеря «Огонек» устроят патриотический флешмоб, который станет ярким завершением городской акции.

Кроме того, 22 августа телебашня Улан-Удэ окрасится в цвета флага России. Подсветку в цветах российского триколора можно будет наблюдать с 21:00 до 23:00.

Фото: ulan-ude-info.ru
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