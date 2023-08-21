Общество 21.08.2023 в 16:47
Гибель работника РЖД в Бурятии становится таинственной
Погибший в Бурятии машинист тепловоза в аварийно-восстановительных работах не участвовал
Текст: Номер один
Информация об участии работника ОАО «РЖД», пропавшего накануне в районе поселка Кичера, в аварийно-восстановительных работах на участке Нижнеангарск – Холодная не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба ВСЖД
Машинист тепловоза 19 августа в 7:45 (местн) завершил ночную рабочую смену на станции Кичера. После этого к работе он не привлекался, на смену не заступал, так как положенный период отдыха истекал только 21 августа. Где он находился в этот промежуток времени, устанавливают правоохранительные органы. Мужчина найден мертвым.
«ОАО «РЖД» окажет необходимую поддержку семье и родным железнодорожника, в том числе психологическую и материальную помощь», -подчеркнули в пресс-служба ВСЖД.
Напомним, в Северобайкальском районе из-за выхода реки Холодной из берегов размыло железнодорожный путь на БАМе, также ограничено движение на участке автодороги Северобайкальск - Новый Уоян в 39 км от Северобайкальска.. Сейчас в зоне затопления идут аварийно-восстановительные работы. В республике объявлен режим ЧС.
Фото: соцсети
Машинист тепловоза 19 августа в 7:45 (местн) завершил ночную рабочую смену на станции Кичера. После этого к работе он не привлекался, на смену не заступал, так как положенный период отдыха истекал только 21 августа. Где он находился в этот промежуток времени, устанавливают правоохранительные органы. Мужчина найден мертвым.
«ОАО «РЖД» окажет необходимую поддержку семье и родным железнодорожника, в том числе психологическую и материальную помощь», -подчеркнули в пресс-служба ВСЖД.
Напомним, в Северобайкальском районе из-за выхода реки Холодной из берегов размыло железнодорожный путь на БАМе, также ограничено движение на участке автодороги Северобайкальск - Новый Уоян в 39 км от Северобайкальска.. Сейчас в зоне затопления идут аварийно-восстановительные работы. В республике объявлен режим ЧС.
Фото: соцсети