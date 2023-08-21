Общество 21.08.2023 в 17:38

Фермерский фестиваль «Свое» добрался до сельчан Бурятии

Но в Улан-Удэ он тоже состоится
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Текст: Петр Санжиев
Фермерский фестиваль «Свое» добрался до сельчан Бурятии
В селе Кабанск и в городе Гусиноозерск впервые в истории этих населенных пунктов пройдет фестиваль фермерской еды «Свое».

«Этот фестиваль проходит на федеральном уровне в разных городах России. На нем наши фермеры, наши производители получают возможность напрямую осуществить торговлю своей продукцией. На фестивале все самое вкусное, свежее, свое. В этом году по поручению главы республики фестиваль проводим не только в Улан-Удэ, но и в районах Бурятии», - сообщила заместитель министра сельского хозяйства Аюна Цыренжапова.

Кабанцы смогут посетить его 26 августа, в субботу, на центральной площади райцентра. Там можно будет купить все, чем богат район – рыбу, рыбную продукцию, мясные полуфабрикаты, мясо, деликатесы, мед, дикоросы. «Даже можно будет приобрести орхидеи и саженцы декоративных и плодовых культур», - отмечают в минсельхозе.

Подготовлена концертная программа – выступят творческие коллективы района. Пройдут мастер-классы по гончарному делу, по ферментации чая из дикоросов. Будет работать фуд-корт.

В Гусиноозерск фестиваль заглянет 2 сентября, состоится тоже на центральной площади. Местные производители порадуют земляков и гостей района. Фишка фестиваля – конкурс «Бренды Селенги». А в районе они есть – убугунская картошка, ацульская облепиха и др. Также пройдут мастер-классы по валянию шерсти, изготовлению предметов из бересты.

Со временем, по словам организаторов, фестиваль пройдет в других районах республики.

А 8-9 сентября «Свое» пройдет на площади Советов в Улан-Удэ. Ожидается более 70 участников со своей продукцией. Здесь же состоится конкурс «Бренды Бурятии». На первом этапе бренды оценивали жители республики в ходе прошедшего онлайн-голосования. Победителем там стала боргойская баранина с более чем 6000 голосов. Это известный гастробренд. В числе 10 финалистов также посольский рыбный пирог, оронгойские буузы и другие вкусности Бурятии. А нынешний бренд-победитель из их числа будет назван 9 сентября на площади Советов.

«Поддерживайте наших производителей, приходите на фестиваль, приобретайте продукцию! Приходите семьями, с детьми. Будет интересно», - призывает Аюна Цыренжапова.

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Фото: «Номер один»
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