В Улан-Удэ ситуацию с паводками держат на особом контроле

Из-за сложной паводковой обстановки в Улан-Удэ организовано дежурство ответственных лиц от администрации города, проводится обследование подтопленных участков.

Три раза в сутки осуществляется мониторинг уровня воды в реках. Информация об уровне воды, как в черте города, так и на главных притоках рек несколько раз в день размещается в вайбер-чатах с жителями, сообщил на брифинге в мэрии Дмитрий Федоров, заместитель председателя Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Администрации г. Улан-Удэ.

«Специально созданные рабочие группы обследуют низменные участки, где возможен выход воды за береговую линию. Производится берегоукрепление участков, которые подвержены разрушению и подмыву водой. Так, в ДНТ «Весна» за неделю отсыпано 250 метров береговой линии, на это ушло 1200 кубов бутового камня. Также организован подвоз питьевой воды жителям подтопленных территорий»,

- сообщил Дмитрий Федоров.



На сегодня уровень воды в реке Селенге в Улан-Удэ составляет 240 см (+2 см за сутки), на реке Уде - 199 см (+1 см за сутки). На Селенге выход воды на пойму составляет 10 см.

Как сообщал ранее «Номер один», волна селенгинской воды, которая пришла в Россию из Монголии, отмечена в Наушках и Усть-Кяхте на юге Бурятии. Теперь она скатывается в сторону Байкала и вскоре дойдет до Улан-Удэ.

«В связи с осадками в Монголии ожидается дальнейший подъем Селенги в черте города. Поэтому готовимся к такому варианту развития событий. В случае ухудшения обстановки начнем принимать дополнительные меры – делать дополнительную отсыпку дорог и другое, а также эвакуировать жителей. Пока ситуация некритичная и находится на ежечасном контроле»,

- отметил Дмитрий Федоров.



Напоминаем,

в Улан-Удэ

действует режим «повышенной готовности».







Фото: Администрация Улан-Удэ