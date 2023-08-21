Общество 21.08.2023 в 17:58

В Улан-Удэ ситуацию с паводками держат на особом контроле

Мониторинг уровня воды в реках проводят три раза в сутки
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ ситуацию с паводками держат на особом контроле

Из-за сложной паводковой обстановки в Улан-Удэ организовано дежурство ответственных лиц от администрации города, проводится обследование подтопленных участков.

Три раза в сутки осуществляется мониторинг уровня воды в реках. Информация об уровне воды, как в черте города, так и на главных притоках рек несколько раз в день размещается в вайбер-чатах с жителями, сообщил на брифинге в мэрии Дмитрий Федоров, заместитель председателя Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Администрации г. Улан-Удэ.

«Специально созданные рабочие группы обследуют низменные участки, где возможен выход воды за береговую линию. Производится берегоукрепление участков, которые подвержены разрушению и подмыву водой. Так, в ДНТ «Весна» за неделю отсыпано 250 метров береговой линии, на это ушло 1200 кубов бутового камня. Также организован подвоз питьевой воды жителям подтопленных территорий»,

 - сообщил Дмитрий Федоров.
На сегодня уровень воды в реке Селенге в Улан-Удэ составляет 240 см (+2 см за сутки), на реке Уде - 199 см (+1 см за сутки). На Селенге выход воды на пойму составляет 10 см.

В Улан-Удэ вновь ждут роста уровня Селенги
21.08.2023 в 12:58
Как сообщал ранее «Номер один», волна селенгинской воды, которая пришла в Россию из Монголии, отмечена в Наушках и Усть-Кяхте на юге Бурятии. Теперь она скатывается в сторону Байкала и вскоре дойдет до Улан-Удэ. 

«В связи с осадками в Монголии ожидается дальнейший подъем Селенги в черте города. Поэтому готовимся к такому варианту развития событий. В случае ухудшения обстановки начнем принимать дополнительные меры – делать дополнительную отсыпку дорог и другое, а также эвакуировать жителей. Пока ситуация некритичная и находится на ежечасном контроле», 

- отметил Дмитрий Федоров.
Напоминаем, в Улан-Удэ действует режим «повышенной готовности».




Фото: Администрация Улан-Удэ

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