В Улан-Удэ ситуацию с паводками держат на особом контроле
Из-за сложной паводковой обстановки в Улан-Удэ организовано дежурство ответственных лиц от администрации города, проводится обследование подтопленных участков.
Три раза в сутки осуществляется мониторинг уровня воды в реках. Информация об уровне воды, как в черте города, так и на главных притоках рек несколько раз в день размещается в вайбер-чатах с жителями, сообщил на брифинге в мэрии Дмитрий Федоров, заместитель председателя Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Администрации г. Улан-Удэ.
На сегодня уровень воды в реке Селенге в Улан-Удэ составляет 240 см (+2 см за сутки), на реке Уде - 199 см (+1 см за сутки). На Селенге выход воды на пойму составляет 10 см.
«Специально созданные рабочие группы обследуют низменные участки, где возможен выход воды за береговую линию. Производится берегоукрепление участков, которые подвержены разрушению и подмыву водой. Так, в ДНТ «Весна» за неделю отсыпано 250 метров береговой линии, на это ушло 1200 кубов бутового камня. Также организован подвоз питьевой воды жителям подтопленных территорий»,
- сообщил Дмитрий Федоров.
Напоминаем, в Улан-Удэ действует режим «повышенной готовности».
«В связи с осадками в Монголии ожидается дальнейший подъем Селенги в черте города. Поэтому готовимся к такому варианту развития событий. В случае ухудшения обстановки начнем принимать дополнительные меры – делать дополнительную отсыпку дорог и другое, а также эвакуировать жителей. Пока ситуация некритичная и находится на ежечасном контроле»,
- отметил Дмитрий Федоров.
Фото: Администрация Улан-Удэ