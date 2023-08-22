Общество 22.08.2023 в 14:41

В Улан-Удэ выздоровели щенки, которых живодеры связали и бросили умирать

Сейчас для братишки и сестренки ищут добрых хозяев
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ выздоровели щенки, которых живодеры связали и бросили умирать

В благотворительном фонде «Собака счастья» поделились хорошими новостями. Два щенка, которые пострадали от человеческой жестокости, выздоровели и выписались из клиники.

В Улан-Удэ живодеры привязали тряпками щенков в заброшенном доме
09.08.2023 в 11:35
Как сообщал «Номер один», неизвестные привязали двух маленьких щенков тряпками за шею и оставили умирать в заброшенном здании. К счастью, их случайно обнаружила волонтер фонда. Девушка забрала щенков на временную передержку. Однако, как выяснилось, такая предыстория все же отразилась на жизни малышей – у них обнаружили парвовирусный энтерит

Малышей назвали Кнопка и Гвоздик. Они победили коварную болезнь и выписались из клиники. Сейчас они на передержке у одного из волонтеров.

«Щенки, на долю которых выпало так много за такой короткий период жизни, чувствуют себя хорошо, появился аппетит, и сейчас мы в поисках дома для них. Вообще, было бы идеально, если бы удалось найти одну семью для них. Привязанные в заброшенном доме, после спасения, заболевшие энтеритом - братик и сестренка постоянно поддерживали друг друга и справились. Поэтому очень не хотелось бы их разлучать»,

 - пишут активисты.
Узнать подробнее про щенков можно в сообществе фонда «Собака счастья».



Фото: скриншот из видео

Теги
собака счастья волонтеры спасение

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