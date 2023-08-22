В Улан-Удэ выздоровели щенки, которых живодеры связали и бросили умирать
В благотворительном фонде «Собака счастья» поделились хорошими новостями. Два щенка, которые пострадали от человеческой жестокости, выздоровели и выписались из клиники.
Малышей назвали Кнопка и Гвоздик. Они победили коварную болезнь и выписались из клиники. Сейчас они на передержке у одного из волонтеров.
Узнать подробнее про щенков можно в сообществе фонда «Собака счастья».
«Щенки, на долю которых выпало так много за такой короткий период жизни, чувствуют себя хорошо, появился аппетит, и сейчас мы в поисках дома для них. Вообще, было бы идеально, если бы удалось найти одну семью для них. Привязанные в заброшенном доме, после спасения, заболевшие энтеритом - братик и сестренка постоянно поддерживали друг друга и справились. Поэтому очень не хотелось бы их разлучать»,
- пишут активисты.
Фото: скриншот из видео