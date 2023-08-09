В Улан-Удэ живодеры привязали тряпками щенков в заброшенном доме

В столице Бурятии в благотворительном фонде «Собака счастья» рассказали жестокую историю. Неизвестные привязали двух маленьких щенков тряпками за шею и оставили умирать в заброшенном здании. К счастью, их случайно обнаружила местная жительница. Девушка забрала щенков на временную передержку. Однако, как выяснилось, такая предыстория все же отразилась на жизни малышей – у них обнаружили парвовирусный энтерит.

«Первые симптомы начались в четверг. И мы получили самый худший диагноз для малышей - парвовирусный энтерит. Вот уже 6 дней эти дети отчаянно борются за жизнь»,

- рассказали активисты.



Для животных подыскали доноров крови среди других подопечных фонда. Но сейчас щенкам также нужна финансовая помощь.

«Наши ресурсы буквально на нуле! Мы не успеваем оплачивать передержки, покупать еду, а у Кнопки и Гвоздика (так назвали щенков – Прим.Ред) уже долг 7.750₽ за их крохотные жизни»,

- обратились волонтеры.



«Собака счастья» можно воспользоваться реквизитами ниже. Узнать подробную информацию о щенках можно Для помощи фондуможно воспользоваться реквизитами ниже. Узнать подробную информацию о щенках можно по ссылке.

МИР для сборов: 2202 2032 5608 4080 Екатерина Павловна К.

Система быстрых платежей и номер Киви кошелька: 89025310108

Счёт Тинькофф: 2200700129906078

Яндекс деньги: 4100116878904434

*Скопировать номера можно по ссылке в профиле



Расчётный счёт: 40701810809160000010

ИНН: 0326591662

Банк: БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ М8601 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 048142604

*Если у вас есть сбербанк-онлайн, для перевода на р/с просто введите в поиске «Собака счастья»

Фото: "Собака счастья"