Общество 22.08.2023 в 15:11
В Бурятии укладывают новый путь на размытом участке БАМа
Пассажиров через аварийный участок на БАМе перевозят автобусами
Текст: Номер один
На месте размыва БАМа на перегоне Нижнеангарск — Холодная уже укладывают новый путь, рядом с повреждённой ниткой, сообщает «Телеграмма РЖД». Не дожидаясь пока вода полностью спадет, начали осушать грунт и формировать насыпь.
Всего потребуется восстановить 1800 метров железнодорожного пути, мостовой переход, 1200 метров контактной сети и 20 опор. Основные силы по-прежнему направлены на то, чтобы помочь региональным властям ликвидировать прорыв защитной дамбы и вернуть реку Холодная в её русло.
Сейчас в работах по ликвидации последствий размыва от РЖД задействованы около 200 человек, а также 40 самосвалов, 7 бульдозеров и грейдер.
Между тем пассажиров через аварийный участок на БАМе перевозят автобусами. Это стало возможным после того, как восстановили автомобильную дорогу между Северобайкальском и поселком Кичера. Она также оказалась размыта в результате наводнения.
Поезда теперь будут доходить до станций, ограничивающих участок. Это гораздо быстрее, чем идти в обход по Транссибу.
Пассажиров с вокзала Северобайкальска до станции Кичера, а также в обратном направлении начали доставлять автомобильным транспортом. На станциях сформированы дополнительные пассажирские составы, которые будут следовать до пункта назначения.
Сегодня из Северобайкальска до поселка Кичера таким образом планируется доставить более 250 транзитных пассажиров.
Как сообщал «Номер один», по словам главы Бурятии Алексея Цыденова, ущерб для экономики страны от простоя грузов на БАМе будет исчисляться миллиардами рублей. Плюс расходы на восстановление железной дороги и региональной автомобильной дороги.
Фото: t.me/telerzd/скриншот
Всего потребуется восстановить 1800 метров железнодорожного пути, мостовой переход, 1200 метров контактной сети и 20 опор. Основные силы по-прежнему направлены на то, чтобы помочь региональным властям ликвидировать прорыв защитной дамбы и вернуть реку Холодная в её русло.
Сейчас в работах по ликвидации последствий размыва от РЖД задействованы около 200 человек, а также 40 самосвалов, 7 бульдозеров и грейдер.
Между тем пассажиров через аварийный участок на БАМе перевозят автобусами. Это стало возможным после того, как восстановили автомобильную дорогу между Северобайкальском и поселком Кичера. Она также оказалась размыта в результате наводнения.
Поезда теперь будут доходить до станций, ограничивающих участок. Это гораздо быстрее, чем идти в обход по Транссибу.
Пассажиров с вокзала Северобайкальска до станции Кичера, а также в обратном направлении начали доставлять автомобильным транспортом. На станциях сформированы дополнительные пассажирские составы, которые будут следовать до пункта назначения.
Сегодня из Северобайкальска до поселка Кичера таким образом планируется доставить более 250 транзитных пассажиров.
Как сообщал «Номер один», по словам главы Бурятии Алексея Цыденова, ущерб для экономики страны от простоя грузов на БАМе будет исчисляться миллиардами рублей. Плюс расходы на восстановление железной дороги и региональной автомобильной дороги.
Фото: t.me/telerzd/скриншот
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