В Улан-Удэ к 1 сентября обновляют пешеходные переходы

В Улан-Удэ с начала августа дорожные бригады нанесли разметку на пешеходных переходах возле 91 образовательного учреждения, сообщили в мэрии города.Дорожную разметку обновили на улицах Ленина, Куйбышева, Сухэ-Батора, Полевой, Автотранспортной, Чертенкова, Магистральной, Чкалова, Гвардейской, Гагарина, Лимонова, Комсомольской, Чайковского, Ключевской, Тобольской, Жердева, Гармаева, Пугачева и других.- Раннее мы обследовали все пешеходные переходы в городе, составили списки участков, где надо обновить разметку к новому учебному году. Всего таких объектов 170. Осталось обновить около 30 пешеходных переходов. На этой неделе, думаю, закончим все работы, - рассказал директор Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.Разметку наносят преимущественно ночью, чтобы не препятствовать движению транспорта днем. В процессе работ дорожники перекрывают только одну полосу, затем после высыхания краски переходят на другую. В среднем краска высыхает за 15-20 минут при температуре +15 градусов.Фото: мэрия Улан-Удэ