Общество 23.08.2023 в 10:49

В Бурятии задержан виновник ДТП с последующим пожаром кафе

Это пьяный 21-летний студент, угнавший автомобиль; машина и кафе сгорели
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии задержан виновник ДТП с последующим пожаром кафе
В Бурятии сотрудниками следственно-оперативной группы отдела полиции «Тункинский» задержан подозреваемый в совершении дорожно-транспортного пришествия, в результате которого произошло возгорание здания кафе в поселке Аршан, сообщили в республиканском МВД.

Это 21-летний молодой человек, скрывшийся с места ДТП. Он задержан полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий в частном доме у знакомых.

Дознавателем в ходе проверки установлено, что в ночь с 21 на 22 августа молодой человек распивал спиртные напитки. Ближе к утру он решил завладеть чужим автомобилем, который водитель оставил открытым на одной из улиц поселка Аршан. На этом автомобиле угонщик поехал по улице Трактовой, но, не справившись с управлением, врезался в здание кафе. В результате столкновения произошло возгорание в подсобном помещении кафе. Водитель с места происшествия скрылся.

Угнанная иномарка и здание кафе уничтожены огнем. Ущерб устанавливается.

По результатам медицинского освидетельствования в момент задержания у подозреваемого установлено состояние алкогольного опьянения. Водительских прав у молодого человека нет. Он будет привлечен к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Молодой человек является студентом одного из вузов Бурятии, ранее не судим.

Владелец автомобиля узнал о случившемся лишь когда к нему домой пришли сотрудники полиции и заявил об угоне.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ – «угон».

Фото: МВД по Бурятии
Теги
ДТП кафе пожар

Все новости

В Улан-Удэ молодые девушки устроили драку возле кафе
23.08.2023 в 12:01
Бурятия – «ворота в Азию»
23.08.2023 в 11:47
В Бурятии произошло ДТП на ремонтируемой дороге
23.08.2023 в 11:16
В мэрии Улан-Удэ - кадровые назначения
23.08.2023 в 11:15
В Бурятии мотоциклист сбил двух детей
23.08.2023 в 11:15
В Бурятии пьяного водителя задержали со стрельбой
23.08.2023 в 11:03
Валютные качели, или будущее рубля
23.08.2023 в 10:58
В Бурятии задержан виновник ДТП с последующим пожаром кафе
23.08.2023 в 10:49
Жительница Бурятии из мести донесла на мужа
23.08.2023 в 10:37
В Бурятии с начала года таможенники оформили багаж более 340 тыс пассажиров
23.08.2023 в 09:38
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 августа

Читайте также
В мэрии Улан-Удэ - кадровые назначения
В Комитете по строительству назначены два заместителя: по капитальному строительству и по экономике
23.08.2023 в 11:15
Валютные качели, или будущее рубля
Одна из явных тенденций последних полутора лет — девалютизация сбережений
23.08.2023 в 10:58
В Бурятии с начала года таможенники оформили багаж более 340 тыс пассажиров
В разгар летнего туристического сезона  ежесуточно через МАПП Кяхта перемещается около 2 тыс физических лиц
23.08.2023 в 09:38
Приставы помогли уволенной жительнице Бурятии вернуться на работу
Сотрудница ЧОПа доказала в суде, что её уволили незаконно
23.08.2023 в 09:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru