Общество 23.08.2023 в 10:49
В Бурятии задержан виновник ДТП с последующим пожаром кафе
Это пьяный 21-летний студент, угнавший автомобиль; машина и кафе сгорели
Текст: Номер один
В Бурятии сотрудниками следственно-оперативной группы отдела полиции «Тункинский» задержан подозреваемый в совершении дорожно-транспортного пришествия, в результате которого произошло возгорание здания кафе в поселке Аршан, сообщили в республиканском МВД.
Это 21-летний молодой человек, скрывшийся с места ДТП. Он задержан полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий в частном доме у знакомых.
Дознавателем в ходе проверки установлено, что в ночь с 21 на 22 августа молодой человек распивал спиртные напитки. Ближе к утру он решил завладеть чужим автомобилем, который водитель оставил открытым на одной из улиц поселка Аршан. На этом автомобиле угонщик поехал по улице Трактовой, но, не справившись с управлением, врезался в здание кафе. В результате столкновения произошло возгорание в подсобном помещении кафе. Водитель с места происшествия скрылся.
Угнанная иномарка и здание кафе уничтожены огнем. Ущерб устанавливается.
По результатам медицинского освидетельствования в момент задержания у подозреваемого установлено состояние алкогольного опьянения. Водительских прав у молодого человека нет. Он будет привлечен к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Молодой человек является студентом одного из вузов Бурятии, ранее не судим.
Владелец автомобиля узнал о случившемся лишь когда к нему домой пришли сотрудники полиции и заявил об угоне.
Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ – «угон».
Фото: МВД по Бурятии
Это 21-летний молодой человек, скрывшийся с места ДТП. Он задержан полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий в частном доме у знакомых.
Дознавателем в ходе проверки установлено, что в ночь с 21 на 22 августа молодой человек распивал спиртные напитки. Ближе к утру он решил завладеть чужим автомобилем, который водитель оставил открытым на одной из улиц поселка Аршан. На этом автомобиле угонщик поехал по улице Трактовой, но, не справившись с управлением, врезался в здание кафе. В результате столкновения произошло возгорание в подсобном помещении кафе. Водитель с места происшествия скрылся.
Угнанная иномарка и здание кафе уничтожены огнем. Ущерб устанавливается.
По результатам медицинского освидетельствования в момент задержания у подозреваемого установлено состояние алкогольного опьянения. Водительских прав у молодого человека нет. Он будет привлечен к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Молодой человек является студентом одного из вузов Бурятии, ранее не судим.
Владелец автомобиля узнал о случившемся лишь когда к нему домой пришли сотрудники полиции и заявил об угоне.
Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ – «угон».
Фото: МВД по Бурятии