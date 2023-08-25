Общество 25.08.2023 в 10:24

Больницы Бурятии получили 30 автомобилей

Они поступили в республику в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
A- A+
Текст: Константин Воронов
Больницы Бурятии получили 30 автомобилей
24 августа медицинские учреждения Бурятии получили санитарные автомобили марки УАЗ. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, обновление автопарка больниц стало возможным благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, в республике ведется активная работа по улучшению системы здравоохранения и повышению ее качества. Только в этом году построено 8 новых ФАПов и амбулаторий, проведен капремонт 5 медучреждений, строятся новые поликлиники в районах, закупается оборудование.

- Вообще более 500 единиц медицинского оборудования в этом году приобретено, и это все по президентской программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» и по национальному проекту «Здравоохранение». Эти программы реализуются, и я хочу, чтобы наши люди почувствовали, что качество и доступность здравоохранения стали лучше и ближе, - сказал глава Бурятии.

Кроме того, глава республики добавил, что в ближайшее время районам на ремонт местных дорог дополнительно будет выделено 150 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
здравоохранение

Все новости

Юрий Трутнев: «Никто не покушается на Байкал»
25.08.2023 в 11:15
В Бурятии дети из лагеря, где случилось ЧП, доехали до Улан-Удэ
25.08.2023 в 11:06
Глава Бурятии наградил военных врачей
25.08.2023 в 10:59
Больницы Бурятии получили 30 автомобилей
25.08.2023 в 10:24
В Бурятии в селе ввели режим ЧС из-за обвалившегося моста
25.08.2023 в 10:20
«Стартовый комплект» школьника стремительно дорожает
25.08.2023 в 10:08
Селенга в Улан-Удэ резко отступила
25.08.2023 в 09:37
В Улан-Удэ будут судить расхитителя бюджетных средств
25.08.2023 в 09:31
В Бурятии подросток за рулем «Хонды» угодил в ДТП
25.08.2023 в 09:17
Договор с риелтором
25.08.2023 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 августа

Читайте также
Юрий Трутнев: «Никто не покушается на Байкал»
Полпред поручил доработать поправки в закон «Об охране озера Байкал»
25.08.2023 в 11:15
Глава Бурятии наградил военных врачей
Медикам госпиталя им. Бурденко вручили медали за спасение раненых
25.08.2023 в 10:59
«Стартовый комплект» школьника стремительно дорожает
Такими темпами родителям скоро будет проще отправлять своих чад не в школу, а «в люди»
25.08.2023 в 10:08
Селенга в Улан-Удэ резко отступила
Уровень Уды остался прежним
25.08.2023 в 09:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru