Больницы Бурятии получили 30 автомобилей

24 августа медицинские учреждения Бурятии получили санитарные автомобили марки УАЗ. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, обновление автопарка больниц стало возможным благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, в республике ведется активная работа по улучшению системы здравоохранения и повышению ее качества. Только в этом году построено 8 новых ФАПов и амбулаторий, проведен капремонт 5 медучреждений, строятся новые поликлиники в районах, закупается оборудование.- Вообще более 500 единиц медицинского оборудования в этом году приобретено, и это все по президентской программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» и по национальному проекту «Здравоохранение». Эти программы реализуются, и я хочу, чтобы наши люди почувствовали, что качество и доступность здравоохранения стали лучше и ближе, - сказал глава Бурятии.Кроме того, глава республики добавил, что в ближайшее время районам на ремонт местных дорог дополнительно будет выделено 150 млн рублей.Фото: пресс-служба правительства Бурятии