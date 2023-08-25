Общество 25.08.2023 в 16:45
В Бурятии установлены сроки сбора дикоросов в Забайкальском нацпарке
Заповедная тайга будет доступна, но отдельные виды дикоросов можно собирать только по разрешениям
Текст: Номер один
Забайкальский национальный парк на основании фенологических наблюдений за урожайностью пищевых лесных ресурсов установил следующие сроки сбора дикоросов гражданами для собственных нужд на территории парка в 2023 году:
- грибы – по мере вызревания;
- смородина лесная, шикша, голубика – с 20 августа;
- брусника – с 28 августа;
- клюква – с 10 сентября;
- кедровый орех – с 5 сентября.
Сбор грибов, шикши, голубики, брусники на территории Забайкальского национального парка в текущем году будет осуществляться на основании разрешений на посещение.
Сбор клюквы и кедрового ореха будет вестись по специальным разрешениям, выдаваемым в центральном офисе ФГБУ «Заповедное Подлеморье» лесохозяйственным отделом.
Установлен перечень участков, разрешенных для сбора кедрового ореха:
- бухта Крестовская;
- бухта Окуневая;
- бухта Крохалиная;
- бухта Крутая;
- местность Большой Чивыркуй;
- местность Кедровая;
- местность Малая Черемшана;
- местность Большая Черемшана;
- бухта Безымянная.
В бухте Безымянная разрешен проход судов в рекреационную зону через заповедную акваторию озера Байкал для сбора кедрового ореха без организации стационарных стоянок и ночлега, сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».
При сборе таёжных дикоросов не должны применяться способы, приводящие к гибели или повреждению деревьев, кустарников и других компонентов природной среды (использование колотов при заготовке кедрового ореха, слом веток, рубка деревьев и т.п.).
Фото: zapovednoe-podlemorye.ru
- грибы – по мере вызревания;
- смородина лесная, шикша, голубика – с 20 августа;
- брусника – с 28 августа;
- клюква – с 10 сентября;
- кедровый орех – с 5 сентября.
Сбор грибов, шикши, голубики, брусники на территории Забайкальского национального парка в текущем году будет осуществляться на основании разрешений на посещение.
Сбор клюквы и кедрового ореха будет вестись по специальным разрешениям, выдаваемым в центральном офисе ФГБУ «Заповедное Подлеморье» лесохозяйственным отделом.
Установлен перечень участков, разрешенных для сбора кедрового ореха:
- бухта Крестовская;
- бухта Окуневая;
- бухта Крохалиная;
- бухта Крутая;
- местность Большой Чивыркуй;
- местность Кедровая;
- местность Малая Черемшана;
- местность Большая Черемшана;
- бухта Безымянная.
В бухте Безымянная разрешен проход судов в рекреационную зону через заповедную акваторию озера Байкал для сбора кедрового ореха без организации стационарных стоянок и ночлега, сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».
При сборе таёжных дикоросов не должны применяться способы, приводящие к гибели или повреждению деревьев, кустарников и других компонентов природной среды (использование колотов при заготовке кедрового ореха, слом веток, рубка деревьев и т.п.).
Фото: zapovednoe-podlemorye.ru