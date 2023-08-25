Общество 25.08.2023 в 16:45

В Бурятии установлены сроки сбора дикоросов в Забайкальском нацпарке

Заповедная тайга будет доступна, но отдельные виды дикоросов можно собирать только по разрешениям  
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В Бурятии установлены сроки сбора дикоросов в Забайкальском нацпарке
Забайкальский национальный парк на основании фенологических наблюдений за урожайностью пищевых лесных ресурсов установил следующие сроки сбора дикоросов гражданами для собственных нужд на территории парка в 2023 году:

- грибы – по мере вызревания;
- смородина лесная, шикша, голубика – с 20 августа;
- брусника – с 28 августа;
- клюква – с 10 сентября;
- кедровый орех – с 5 сентября.

Сбор грибов, шикши, голубики, брусники на территории Забайкальского национального парка в текущем году будет осуществляться на основании разрешений на посещение.

Сбор клюквы и кедрового ореха будет вестись по специальным разрешениям, выдаваемым в центральном офисе ФГБУ «Заповедное Подлеморье» лесохозяйственным отделом.

Установлен перечень участков, разрешенных для сбора кедрового ореха:

- бухта Крестовская;
- бухта Окуневая;
- бухта Крохалиная;
- бухта Крутая;
- местность Большой Чивыркуй;
- местность Кедровая;
- местность Малая Черемшана;
- местность Большая Черемшана;
- бухта Безымянная.

В бухте Безымянная разрешен проход судов в рекреационную зону через заповедную акваторию озера Байкал для сбора кедрового ореха без организации стационарных стоянок и ночлега, сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».

При сборе таёжных дикоросов не должны применяться способы, приводящие к гибели или повреждению деревьев, кустарников и других компонентов природной среды (использование колотов при заготовке кедрового ореха, слом веток, рубка деревьев и т.п.).

Фото: zapovednoe-podlemorye.ru
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