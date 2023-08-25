В Бурятии установлены сроки сбора дикоросов в Забайкальском нацпарке

Забайкальский национальный парк на основании фенологических наблюдений за урожайностью пищевых лесных ресурсов установил следующие сроки сбора дикоросов гражданами для собственных нужд на территории парка в 2023 году:Сбор грибов, шикши, голубики, брусники на территории Забайкальского национального парка в текущем году будет осуществляться на основании разрешений на посещение.Сбор клюквы и кедрового ореха будет вестись по специальным разрешениям, выдаваемым в центральном офисе ФГБУ «Заповедное Подлеморье» лесохозяйственным отделом.Установлен перечень участков, разрешенных для сбора кедрового ореха:В бухте Безымянная разрешен проход судов в рекреационную зону через заповедную акваторию озера Байкал для сбора кедрового ореха без организации стационарных стоянок и ночлега, сообщили в пресс-службе «Заповедного Подлеморья».При сборе таёжных дикоросов не должны применяться способы, приводящие к гибели или повреждению деревьев, кустарников и других компонентов природной среды (использование колотов при заготовке кедрового ореха, слом веток, рубка деревьев и т.п.).Фото: zapovednoe-podlemorye.ru