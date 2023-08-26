Общество 26.08.2023 в 12:32

Бурятия – рай дальнобойщиков

Республика заняла первое место по числу вакансий для них в ДФО
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Текст: Номер один
Бурятия – рай дальнобойщиков
Востребованность водителей большегрузов и дальнобойщиков сегодня достаточно высокая. С начала 2023 года на hh.ru было опубликовано более 30 000 вакансий для представителей этих профессий по всей стране. Это на 76% больше, чем в аналогичном периоде 2022 года, сообщает результаты своего Head Hunter. Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда этой профессии.

География спроса

В регионах ДФО наибольший прирост потребности в этих работниках наблюдается у компаний из Забайкальского края (+155% новых вакансий по сравнению 2022 годом), Приморского и Хабаровского краев (+150% и +127% соответственно) и Бурятии (+96%). Отрицательная динамика роста вакансий зафиксирована только в двух регионах: ЕАО (-9%) и Камчатский край (-10%). Если говорить не о динамике спроса, а о количестве предложений для дальнобойщиков, то здесь картина будет немного иная. Больше всего вакансий опубликовали работодатели из Бурятии, Забайкалья, Хабаровского края.

Портрет дальнобойщика

Большинство (в 89% случаев) работодателей в вакансиях для дальнобойщиков среди важных качеств указывают хорошую физическую форму, способность переносить долгие периоды без сна, готовность к различным стрессовым ситуациям, отличное знание устройства автомобиля и правил дорожного движения. И это далеко не полный перечень того, что должен уметь представитель этой профессии. Еще один важный критерий – опыт вождения и почти всегда требуется минимальный стаж от 2-3 лет.

Доход

Заработок дальнобойщика зависит от многих факторов — от экономической ситуации в стране и конкретных регионах, сложности маршрута, особенностей груза, наличия собственного грузовика. На данный момент рыночный диапазон зарплат дальнобойщика в целом по стране от 103 448₽ до 172 414₽.

В регионах ДФО одни из самых больших зарплат для дальнобойщиков предлагают работодатели из Читы (до 537 547 ₽), Циолковского (до 362 068 ₽) и Улан-Удэ (до 307 471 ₽). Достаточно высокий заработок могут получить дальнобойщики из Мирного (до 304 597 ₽), Хабаровска (до 303 448₽), Якутска и Магадана (до 287 356 ₽).

Плюсы и минусы профессии

Среди объективных минусов:

- длительные рейсы и отсутствие дома могут повлиять на стабильность семейной жизни;
- неполноценный и обрывистый сон;
- возможные ДТП из-за других водителей или из-за усталости самого дальнобойщика, который может стараться выполнить план, в том числе, по причине коротких сроков доставки;
- кабина большегруза – это дом дальнобойщика, но удобств в таком доме кратно меньше, чем в обычной жизни
- постоянные перекусы без «горячего» на обед могут со временем подорвать здоровье;
- преступность на дорогах, от которой, увы, не застрахован никто, здесь появляются еще одни важные качества любого водителя – смелость и мужество;
- мало перспектив карьерного роста.

Среди плюсов профессии ответим:

- действительно высокий доход, который может превышать средние рыночные показатели в 3-4 раза;
- возможность работать на самого себя, открыв ИП или оформив самозанятость;
- возможность увидеть самые разные города и страны ;
- высокая востребованность со стороны бизнеса – заказов на доставку грузов на рынке труда сейчас очень много. По сути, ни одна отрасль сейчас не может обойтись без услуг дальнобойщиков.

Фото: unsplash.com
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