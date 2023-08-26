Из Бурятии стартовал автопробег «Открываем Дальний»

Из Бурятии в Приморский край отправился сегодня автопробег с участием известных блогеров и журналистов федеральных СМИ. Мероприятие организовано Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), Издательским домом «Комсомольская правда» при поддержке минвостокразвития России.Как сообщили в пресс-службе ведомства, участники экспедиции за 15 дней проедут через пять регионов, познакомятся ближе и расскажут о мерах господдержки граждан и предпринимателей, реализуемых на Дальнем Востоке проектах и социальных программах, результатах работы по развитию регионов ДФО. Автомобильным партнером пробега «Открываем Дальний» выступает компания Chery, предоставившая три кроссовера для поездки.«Как сказал президент нашей страны, Дальний Восток – это приоритет на весь XXI век. Мы видим, как территория трансформируется, появляются новые социальные объекты, новые предприятия, реализуются большие инвестиционные проекты, запускаются новые образовательные программы и начинают строиться кампусы мирового уровня. За 10 лет территория позитивно трансформировалась. Вот это все нужно показать, - рассказал исполнительный директор КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев. - «Открываем Дальний» - уникальный проект, потому что сам Дальний Восток уникален, а туристический поток в регион ежегодно увеличивается – в этом году почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Без сомнений, наш автопробег откроет для людей новые горизонты и привлечет внимание не только путешественников, но и тех, кто сейчас выбирает свой путь по жизни».В Бурятии команда посетит эко-парк «Южный Байкал», стендовую стрельбу в селе Турунтаево, этнокомплекс «Степной кочевник», центр ядерной медицины и «Бурятмяспром». «Проект, прежде всего, позволит показать, что на Дальнем Востоке существует множество возможностей, - цитирует пресс-служба заместителя министра туризма Бурятии Туяну Дугарову. - И урятия хоть и совсем недавно вошла в состав Дальнего Востока, активно развивается в его составе. Например, наш турпоток за последние полгода вырос на 36,6%, в Бурятии появляются новые отели, оказывается как федеральная, так и республиканская поддержка предпринимателям».В программе автопробега посещение ключевых предприятий резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта (СПВ), знаковые для Дальнего Востока мегапроекты и туристические достопримечательности, встречи с участниками ключевых программ развития, среди которых «Гектар», «Дальневосточная ипотека», «Муравьёв-Амурский 2020» и другие, а также с переселенцами по программам трудмобильности.Весь маршрут по Дальнему Востоку участники автопробега преодолеют на кроссоверах Chery серии Tiggo 8.Среди участников экспедиции блогеры, пишущие про путешествия, промышленность, развитие общества, а также съемочная группа и журналисты «Комсомольской правды». Результатом поездки станут публикации в федеральном СМИ и на страницах блогов о развитии регионов Дальнего Востока, а также перспективах для жизни, учебы и работы. Следить за выходом материалов можно по одноимённому хештегу #открываемдальний, а также на канале КРДВ и страницах «Комсомольской правды».«Мы очень рады, что принимаем участие в таком масштабном проекте. К Дальнему Востоку у «Комсомольской правды» всегда было отношение особенное. С теплотой относимся к людям, которые там живут. Уверена, наши журналисты на отлично справятся с задачей экспедиции: расскажут читателям и слушателям - как развивается и чем сегодня живут регионы Дальнего Востока», - рассказала главный редактор медиагруппы «Комсомольская правда» Олеся Носова.Пробег приурочен к Восточному экономическому форуму (ВЭФ).Фото: minvr.gov.ru