В Бурятии диких животных начали вакцинировать от бешенства

28 августа в Бурятии стартовала осенняя кампания по раскладке оральной вакцины для диких животных от бешенства. Как сообщили в Управлении ветеринарии РБ, в её ходе специалисты ветеринарной службы и Бурприроднадзора пройдут более 7,5 тысяч км пути и разложат свыше 150 тысяч доз вакцины в 13 районах республики и пригороде Улан-Удэ. В первую очередь это Иволгинский и Кяхтинский районы, где в августе этого года было зарегистрировано заболевание.«Работы по вакцинации продолжатся до 6 сентября. Через неделю после окончания раскладки Бурприроднадзор проведет мониторинг поедания вакцины. Дикие животные с удовольствием ее едят, так как препарат содержится в приманке, состоящей из костной муки», - сообщили в ведомстве.Напомним, за последний месяц в Бурятии было зарегистрировано 3 случая бешенства диких лисиц. Два из них произошло в селе Каленово Иволгинского района и один - в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района.Ранее Бурятия была исключена из списка регионов, где необходимо проведение вакцинации диких плотоядных животных, почему весной этого года раскладка оральной вакцины не проводилась. После визита начальника Управления ветеринарии РБ Амгалана Дармаева в департамент ветеринарии Минсельхоза России поставки вакцины удалось возобновить.Фото: Управление ветеринарии РБ