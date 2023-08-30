Бурятию посетили эксперты Центра онкологии имени Н. Н. Блохина

«В 2022 году онкологический диспансер ввел в эксплуатацию высокотехнологичный хирургический корпус. Сегодня пациенты находятся в хороших условиях. Хирургический корпус оснащен по последнему слову техники», - констатирует руководитель НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России Иван Стилиди.

«Однако важнейшая задача, которая стоит перед нами сегодня - подготовка кадров. Чтобы было кому работать на этом оборудовании в соответствии с теми протоколами, которые считаются наиболее эффективными и современными», - обращает внимание Иван Стилиди.

«Это позволит покрыть территорию всего города и ближайших населенных пунктов амбулаторной помощью. В новом ЦАОПе будет происходить вся базовая диагностика», - делится планами заместитель директора НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина по реализации федеральных проектов Тигран Геворкян.

«В нашей стране решение данной задачи пока еще системно не организовано. Узнать о наличии такого диагноза - это стресс для пациентов. И в него попадают не только они, но и их родственники. Безусловно, пациента надо выводить из этого стресса. Решать данный вопрос необходимо», - говорит Иван Стилиди.

«Алексей Самбуевич предложил рассмотреть возможность и вариант применения методов нетрадиционной медицины для реабилитации онкологических пациентов. Хочу отметить, что ранее у нас была поездка в ведущий китайский онкологический центр, где мы увидели, что нетрадиционная медицина является неотъемлемой частью профессиональной помощи», - отмечает Тигран Геворкян.

«Мы проговорили данный вопрос с главой Бурятии и пришли к тому, что будет собрана команда, которая отправится в Китай с нашим сопровождением для изучения опыта коллег. После чего в Бурятии можно будет организовать специализированное подразделение. Подобные методы действительно уникальны. Они позволят открыть новые границы реабилитации после прохождения разного рода терапии», - считает Тигран Геворкян.

Команда экспертов Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Блохина посетила столицу Бурятии в рамках служебной командировки. Врачи-эксперты международного класса, отвечающие за разные направления, оценили работу Бурятского онкологического диспансера, а также то, какие произошли изменения благодаря реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».Более 70 лет в Улан-Удэ функционирует одна из самых оснащенных клиник страны «Бурятский республиканский клинический онкологический диспансер». С его помощью местное население может получить в полной мере необходимое лечение, не покидая пределов региона.Одним из важных событий стало открытие нового хирургического корпуса онкологического диспансера. Это стало неотъемлемой частью повышения уровня оказания современной качественной медицинской помощи онкопациентам.Оценить работу нашей онкологической службы прибыла команда экспертов крупнейшего онкологического центра России в составе ее руководителя Ивана Стилиди, его заместителя Тиграна Геворкяна и иных специалистов международного класса по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко.Стоит отметить, что Министерство здравоохранения Российской Федерации выделило для реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» почти 900 млн рублей. Что и позволило клиникам дооснастить свой медицинский арсенал современным оборудованием.На данный момент НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина активно занимается проектом по взаимодействию и сотрудничеству по подготовке кадров для клиник.Маршрут онкологического пациента начинается с кабинета врача-терапевта, который по стандартизированной симптоматике может определить подозрение на ЗНО. Однако, чтобы окончательно убедиться, рак это или нет, пациента направляют в Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Такие в Улан-Удэ имеются. В 2024 году данное направление ждет новая ветвь развития. На базе Республиканской больницы планируют развернуть полноценный центр амбулаторной онкологической помощи.После выполнения комплексных диагностических исследований в центре амбулаторной онкологической помощи, если заболевание подтвердилось, пациента направляют в диспансер для получения непосредственно уже дальнейшей специализированной помощи.Несмотря на довольно простой маршрут действий, остро встает самый сложный вопрос. Как справиться с принятием диагноза?Пока что большинство специалистов онкологов справляются с поддержкой пациентов с помощью навыков гуманности и собственных знаний психологии. Но этого чаще всего недостаточно. Стоит отметить, что в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Блохина организован свой собственный отдел психо-терапевтической помощи, в котором трудятся психотерапевты и психиатры с медицинским образованием. Эффект и опыт их ежедневной работы стоит тиражировать по стране. Хотя бы в определенном количестве.Перед тем как посетить Бурятский онкодиспансер, команда приехавших экспертов была приглашена на встречу с главой республики и зампредом правительства - министром здравоохранения Бурятии. Во время которой Алексей Цыденов поднял вопрос реабилитации онкопациентов и выступил с инновационным для профессионального медицинского сообщества предложением.Специализированное отделение по реабилитации онкопациентов с применением нетрадиционных методов оказалось стандартной практикой за рубежом, и она очень заинтересовала наших специалистов. Вопрос реализации данного варианта реабилитации был оперативно рассмотрен.Подводя итоги, можно сказать одно - вопрос развития отрасли по оказанию качественной медицинской помощи продолжает требовать дополнительных вложений.А пока что медицина не стоит на месте. Каждый день появляются новые методы лечения и совершенствуются старые. Но лучше всего пресечь болезнь на стадии ее зарождения. Самая эффективная профилактика - ведение здорового образа жизни.