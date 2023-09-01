Общество 01.09.2023 в 15:59

В Улан-Удэ поступили еще 14 новых автобусов

После оформления документов «Волгобасы» выйдут на линии
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ поступили еще 14 новых автобусов
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Улан-Удэ поступили еще 14 больших автобусов «Волгобас». Как сообщили в Минтрансе Бурятии, новые автобусы пока не вышли в рейс - на них оформляют соответствующие документы.

Напомним, первая партия автобусов большой и средней вместимости пополнила автопарк Улан-Удэ в прошлом году. Тогда поступили 124 новых машин: 59 «Волгобасов» и 65 ПАЗов. И вот, в скором времени в Улан-Удэ запустят еще новых 14 автобусов.

«С 2022 года «Волгобасы» осуществляют перевозку пассажиров в том числе и в отдаленные микрорайоны: «Забайкальский», «Аэропорт», сотые квартала и т.д. Они комфортные, эргономика, дизайн совсем уже другой, удобные сиденья. Автобусы низкопольные и оборудованы для маломобильных граждан, мам с колясками. В этом году с момента поступления автобусов мы выполнили регистрационные действия, получили госномера, сейчас проходим процедуру по получению лицензии в транспортной инспекции на осуществление пассажирских перевозок. После завершения всех этих процедур мы будем усиливать наши маршруты», - рассказал и.о. директора МУП «Городские маршруты» Александр Надточин.

«Волгобас» может вместить сразу 111 пассажиров. Он оснащен шестью печками и большим кондиционером. Для подзарядки гаджетов установлены USB-розетки.

«На этом обновление автопарка не заканчивается. Уже по другой программе за счет специальных казначейских кредитов ожидается очередное поступление нового транспорта. При этом обновим автопарк не только в столице Бурятии, но и в республике. В целом поступит еще 78 автобусов малого и среднего класса, из них 26 - в Улан-Удэ», - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Всего за счет участия республики в различных федеральных программах с 2019 года автобусный парк Улан-Удэ пополнили 15 новых трамваев и 161 автобус большой и средней вместимости. В 2020 году были закуплены 2 автобуса для Муйского района. В 2022 году - 14 автобусов для Кяхты, Северобайкальска и Закаменска.

Фото: Минтранс Бурятии
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