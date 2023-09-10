61-летний бизнесмен из Улан-Удэ полгода добивался, чтобы его мобилизовали на СВО

- Многие люди видят борьбу как территориальные приобретения. Если какие-то территории взяли – значит, мы побеждаем. А если отступаем - то проигрываем. Но это не так, - говорит Андрей Тугутов. - Государство может признать поражение не будучи захваченным. Это подтверждается множеством примеров из истории. Пожалуй, одним из самых ярких является кайзеровская Германия в Первой мировой войне. Которая по окончании сражений не уступила ни одного квадратного метра своей земли. Но, тем не менее, потерпела поражение. Так же как и Япония в 1945 году - не была захвачена, однако сдалась. У России сейчас цель стоит не в том, чтобы побольше «флажков навтыкать» (на карте). Первостепенная задача - уничтожение военного потенциала Украины. Для того, чтобы снять с себя эту угрозу, - объясняет предприниматель.





Улан-удэнский бизнесмен полгода добивался того, чтобы отправиться на СВО, причем не по контракту, а по мобилизации. Деньги ему не нужны, есть просто желание – отдать долг Родине. Сейчас он уже в зоне боевых действий, но перед отъездом, в последний день августа, успел дать интервью нашему изданию, объяснив, почему решился на такой шаг.Андрей Тугутов - успешный предприниматель в сфере строительного бизнеса. В Бурятии он руководил целой сетью компаний, а позже реализовал свой проект в Монголии. Как человек, имеющий военно-историческое образование, поделился с нами мнением касаемо причин начала специальной военной операции.В информационном пространстве постоянно идут разговоры о том, что Россия вступила в конфликт не с Украиной и ее киевским режимом, а с блоком НАТО, который еще в 50-х объединил большинство западных стран. Почему так произошло?- На Западе Россию не признают за равную. Более того, ее никогда и не признают таковой. Потому что этот европоцентризм, который развивался начиная с 18 века, всегда был настроен против нашей страны. Как историк, могу отметить, что западная цивилизация была первой по степени развитости, но на данный момент она себя исчерпала. Россия по многим показателям впереди, и догнать ее практически невозможно, - делает вывод Андрей Тугутов.В качестве примера историк привел гиперзвуковое оружие России, не имеющее аналогов ни в одной точке мира. Данная технология остается загадкой для остальных стран. Создать нечто подобное или даже приблизиться к опытным образцам до сих пор никому не удалось.Борьба за равенство и первенство практически никогда не прекращалась. По мнению Тугутова, в сегодняшнем конфликте Запад рассчитывал в первую очередь на то, что Россия рухнет экономически. Но этого не произошло. Эффект получился совершенно обратный.- Как мы видим, на Западе стали быстрее проявляться проблемы. Я думаю, сейчас наш главный союзник - это уже идущая всемирная экономическая и социально-политическая катастрофа. Да, западная цивилизация развилась до высокого уровня, но в то же время достигла предела прогресса и накопила противоречия в себе. Теперь они, словно болячки, стали вылезать наружу. Тут уже неважно, с кем был бы у Запада конфликт. С нами или с другой страной. Это все так или иначе случилось бы. Пришло время для этого, - объясняет Тугутов.- Далеко не каждый обыватель может разглядеть истинный смысл происходящих событий. Сейчас мы все напряженно следим за сводками минобороны, радуемся, когда территории освобождаются, и огорчаемся, когда, по нашему мнению, что-то идет не так. Что вы думаете по этому поводу?Как считает Тугутов, СВО несет в себе глубинные изменения для нашего общества.- Мы болеем. Еще бы лет 20, и это было бы неизлечимо. СВО - это испытание и своего рода лекарство. Если бы не случилось СВО, то все перемены в стране происходили бы куда медленнее. Обратите внимание, как у нас очистилась богема. Как проредились ряды музыкальной индустрии, бизнеса, чиновничьего аппарата. У них больше 30 лет был настрой: «Бери от жизни все». И они брали. Весь капитал уходил за границу. Запад, глядя на суммы в банках от российских вложений, уже начинал задаваться вопросом: «Это еще ваша элита или уже наша?» - говорит Андрей Тугутов.Динамика положительных перемен явно прослеживается. Однако не стоит в разговорах про Запад забывать о том, что у него имеется определенный запас прочности, который еще только предстоит сломить. Но, тем не менее, сейчас мы на полтора года ближе к этому.Участие в СВО принимают добровольцы, мобилизованные и контрактники. Несмотря на то, что все они связаны одним делом, разница между ними есть. Заключается она в сумме выплат. Из-за этого в обществе бытует мнение, что многие люди едут в Украину лишь за деньгами, не имея никаких патриотических чувств. Андрей Тугутов уверен, что на самом деле это не так.- Деньги то деньгами. Если нашему человеку со стороны Украины предложат те же самые деньги, он что, перейдет на их сторону, по-вашему? Да никогда в жизни. Есть те, кто поехал из-за чувства долга перед Родиной. Есть те, кто поехал, потому что дают хорошие деньги. Но что значит деньги? Что такое солдат? Давайте не будем забывать про «жену офицера». Во все времена многие женщины хотели выйти замуж за военного, потому что солдат всегда получал хорошее жалование. В этом нет ничего предосудительного. Поэтому материальную составляющую осуждать уж точно не стоит, - объясняет Андрей.На памяти Андрея Тугутова были конфликты и в Афганистане, и в Чечне, когда материальная поддержка военных была куда более скромнее. Если после ранения бойца или его гибели выдавали хотя бы грамоту, уже было неплохо. Поэтому Тугутов считает, что если сейчас и дают деньги, то это лучше, чем если бы не давали ничего.- Но, отходя от вопроса материального, хотелось бы обратить внимание и на большое количество добровольцев, отправившихся на СВО из идеологических соображений. Их где больше, у нас или у них?- Думаю, с обеих сторон добровольцев достаточно. Это попросту особенность мужской психологии. Она сидит где-то внутри на генетическом уровне. Многие мужчины на СВО чувствуют себя особенно нужными. Куда более значимыми, чем на гражданке, - считает предприниматель.- Социологи до сих пор пытаются подсчитать, сколько людей покинуло пределы России из-за начала специальной военной операции. Как относиться к тем, кто эмигрировал из страны?- Не все уехали только из-за начала СВО, у кого-то личные причины. Конечно, есть определенный процент тех, кто стал совершенным отказником и эмигрировал. И сейчас пытается строить новую жизнь в другой стране. Но эмиграция - это красивая картинка. Многие путают туризм и эмиграцию. Одно дело - съездить за границу в отпуск, другое - поменять полностью уклад жизни. Надо и об этом помнить. Я сам много лет прожил за границей, и мне не очень понравилось. Могу сказать так, реальным эмигрантам там сложно. Общаются они только между собой. С местным населением отсутствует глубинное общение. Плюс другая страна, другой психотип и иной культурный код. Мечтать о такой жизни не стоит, - говорит Андрей Тугутов.В молодости Андрей Тугутов после срочной службы в армии, решил стать профессиональным военным, окончил Минское высшее военно-политическое общевойсковое училище. Служил в Бурятии (Сосновый Бор, Гусиноозерск) и Забайкалье. А потом настали 90-е и он ушел в бизнес. Поскольку времена были сложные, переломные, авторитет армии упал, зарплату задерживали даже военным.У улан-удэнского бизнесмена было все. Однако не так давно он решил отойти от всех дел и отправиться на СВО. Явившись в военкомат, услышал: «Возраст. Не берем».- Я получил отказ во всех военкоматах. На самом деле они по-своему правы. Мне все-таки 61 год. Сейчас военкоматы с трудом берут даже тех, кто старше 50. Не говоря уже обо мне. Возраст играет свою роль. Скорее всего, они так настроены, потому что уже были какие-то прецеденты, когда из-за возраста человек просто не смог приспособиться к полевым условиям, - предполагает предприниматель Андрей Тугутов.По итогу ему удалось добиться своей мобилизации несмотря на «неподходящий» возраст. Кстати, из-за него он несколько раз отказался от предложенного контракта.- Как я понял, контракт - это определенный срок в любом случае. А если все закончится через год? Мне что, в мои 61 нужно еще пару лет ходить по плацу? Этого мне не надо.Андрей Тугутов отправился в зону боевых действий преследуя две главные цели. Одна из них - опыт.- Мне кажется, когда закончится СВО и вернется большая масса мужчин, общество столкнется с серьезной проблемой. Сейчас про это мало кто думает, а пора. Мужчины придут и будут действительно сложными. Во-первых, у них будет очень обостренное чувство справедливости. Во-вторых, они те, кто победил страх смерти. Им терять уже нечего. И это окажется такой мощности сила, что неизвестно, в какое русло она выльется. Поэтому с такими людьми нужно будет работать, но слушать обычного человека они не станут. Когда я вернусь, буду готов как-то помочь в этой работе. Потому что пройду этот путь вместе с ними, - говорит Андрей Тугутов.Стоит вспомнить историю ВОВ - после 1945 года страну поднимали именно фронтовики. Они хотели видеть то будущее, за которое заплатили огромную цену. Скорее всего, после окончания сегодняшнего конфликта быстро станут возникать разного рода фронтовые братства. И, объединившись, они действительно могут начать вершить свою справедливость в разных областях жизни. Но это лишь мое предположение. Однако то, что с вернувшимися мужчинами необходимо будет работать, это факт.Вторая причина, по которой предприниматель отправился на СВО, оказалась совсем неожиданной.- У меня состоялся личный разговор с командованием 36-й общевойсковой армии. Они высказали желание по поводу того, чтобы кто-то отправился на СВО для сохранения истории боевого пути. Чтобы о подвигах и героизме наших ребят, спустя время не забыли, командование предложило отправиться на СВО и собрать документальные материалы для книги. В том числе за этим я и еду в последний день августа, - объясняет наш собеседник.Нашему герою Андрею Тугутову предстоит провести много времени на передовой. День и ночь бок о бок с остальными бойцами.- Единственное, что меня волнует, пожалуй, это полевые условия. Как вспомню молодость, все эти блиндажи… А смерть… Скольких моих сверстников, одноклассников нет в живых. Но мне уже не так страшно, как молодым. С возрастом отношение к финалу жизни меняется. Вы это позже поймете… - заключает Андрей Тугутов.Фото: «Номер один»