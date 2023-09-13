Жителей Бурятии предупредили об опасности осенних клещей

В Бурятии в этом году за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 3648 человек.- Важно понимать, что осенью клещи все еще активны. Об этом свидетельствует число укушенных клещами людей – за прошлую неделю в республике за медицинской помощью обратилось 27 человек, - отметил Главный государственный санитарный врач по РБ Сергей Ханхареев, - Поэтому при выходе на природу сейчас не стоит игнорировать привычные всем нам меры защиты от клещей. Необходимо использовать репелленты, осматривать себя и детей после прогулок в лесных зонах. Если нападения избежать не удалось, нужно обратиться за медицинской помощью.В Роспотребнадзоре Бурятии напомнили, что в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться:- жителям районов – в пункт скорой медицинской помощи или в поликлинику ЦРБ.- жителям Улан-Удэ - в приемное отделение Республиканской клинической инфекционной больницы (ул. Пирогова, 9а).Фото: Роспотребнадзор Бурятии