Общество 14.09.2023 в 11:15
В Бурятии с 1 октября разрешат отстреливать оленей и косуль
Всего разрешено добыть более тысячи животных
Текст: Константин Воронов
15 сентября Бурприроднадзор начнет прием заявлений на добычу благородного оленя (изюбря) и сибирской косули. Как отметили в ведомстве, лимиты на их добычу ограничены.
«Квота сибирской косули составляет 941 особь, благородного оленя - 236 особей. Сроки охоты - с 1 октября 2023 года по 10 января 2024 года. Квот нет в Иволгинском районе, поскольку территория относится к зелёной лесопарковой зоне, в которой охота на копытных запрещена», - рассказали в Бурприроднадзоре.
Всю информации по охотничьему сезону 2022-2023 можно посмотреть на сайте ведомства.
Подать заявления на охоту также можно через региональный портал и обратившись в МФЦ.
Фото: «Номер один»
«Квота сибирской косули составляет 941 особь, благородного оленя - 236 особей. Сроки охоты - с 1 октября 2023 года по 10 января 2024 года. Квот нет в Иволгинском районе, поскольку территория относится к зелёной лесопарковой зоне, в которой охота на копытных запрещена», - рассказали в Бурприроднадзоре.
Всю информации по охотничьему сезону 2022-2023 можно посмотреть на сайте ведомства.
Подать заявления на охоту также можно через региональный портал и обратившись в МФЦ.
Фото: «Номер один»
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