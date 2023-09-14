Общество 14.09.2023 в 11:15

В Бурятии с 1 октября разрешат отстреливать оленей и косуль

Всего разрешено добыть более тысячи животных
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Бурятии с 1 октября разрешат отстреливать оленей и косуль
15 сентября Бурприроднадзор начнет прием заявлений на добычу благородного оленя (изюбря) и сибирской косули. Как отметили в ведомстве, лимиты на их добычу ограничены.

«Квота сибирской косули составляет 941 особь, благородного оленя - 236 особей. Сроки охоты - с 1 октября 2023 года по 10 января 2024 года. Квот нет в Иволгинском районе, поскольку территория относится к зелёной лесопарковой зоне, в которой охота на копытных запрещена», - рассказали в Бурприроднадзоре.

Всю информации по охотничьему сезону 2022-2023 можно посмотреть на сайте ведомства.

Подать заявления на охоту также можно через региональный портал и обратившись в МФЦ.

Фото: «Номер один»
Теги
охота

Все новости

В Бурятии у водителя машины изъяты пять мешков омуля массой 150 кг
14.09.2023 в 12:23
«Ростелеком» помог провести прямой эфир фермерского фестиваля «СВОЁ»
14.09.2023 в 12:13
В Бурятии задержали вооруженного всадника
14.09.2023 в 11:48
В Бурятии СФР перечислил 15 млн рублей на трудоустройство безработных
14.09.2023 в 11:21
В Бурятии с 1 октября разрешат отстреливать оленей и косуль
14.09.2023 в 11:15
В Улан-Удэ пьяный водитель устроил гонки с инспекторами ГИБДД
14.09.2023 в 10:56
В районе Бурятии школы и детсады замерзают без отопления
14.09.2023 в 10:52
В Бурятии за десять дней не смогли найти пропавшего грибника
14.09.2023 в 10:29
Молодого улан-удэнца осудили за убийство
14.09.2023 в 10:19
«Мы падаем! Прощай, зай»
14.09.2023 в 10:05
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 сентября

Читайте также
В Бурятии у водителя машины изъяты пять мешков омуля массой 150 кг
Более 203 хвостов  байкальского эндемика, идущего сейчас на нерест, переданы на хранение
14.09.2023 в 12:23
В Бурятии СФР перечислил 15 млн рублей на трудоустройство безработных
С заявлениями на субсидии обратился 71 работодатель, на работу принято 363 человека
14.09.2023 в 11:21
В районе Бурятии школы и детсады замерзают без отопления
Жители жалуются, что дети начинают болеть от холода
14.09.2023 в 10:52
В Бурятии за десять дней не смогли найти пропавшего грибника
Обследовано 26,5 кв километров тайги, троп, в поисках участвовали сотрудники полиции и добровольцы
14.09.2023 в 10:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru