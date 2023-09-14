Общество 14.09.2023 в 14:16

В Улан-Удэ завершают третий этап внедрения интеллектуальной транспортной системы

В его рамках модернизировано 23 светофора
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ завершают третий этап внедрения интеллектуальной транспортной системы
В столице Бурятии завершается третий этап по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС) – в его рамках модернизировано 23 светофора. Как сообщили в мэрии города, в настоящее время светофоры подключают к Центру управления ИТС. Также продолжаются работы по техническому оснащению ИТС с установкой 35 обзорных камер и 55 транспортных детекторов.
 
Всего в городе к концу сентября будет модернизировано 77 светофоров, установлены 132 обзорных камеры и 205 транспортных детекторов. Все это позволит оптимизировать дорожное движение в городе.

Полноценный мониторинг за дорожным движением и координирование транспортного потока уже ведется на 21 магистральной улице города - по пр. 50 лет Октября, пр. Автомобилистов, пр. Строителей, ул. Бабушкина, ул. Боевая, ул. Борсоева, ул. Дорожная, ул. Иволгинская, ул. Лимонова, ул. Николая Петрова, ул. Революции 1905 года и других.

Также горожане могут отследить время прибытия автобусов и трамваев по 38 мультимедийным информационным табло, расположенным на остановках города: ост. «Мемориал Победы», «Элеватор», «Площадь Комсомольская», ТД «Юбилейный», «Сельскохозяйственная академия», «Филармония», «Бурятский театр драмы», «Юношеская библиотека» и т.д.

С 2024 по 2026 годы планируется создание подсистемы видеонаблюдения и детектирования ДТП и ЧС, установка модуля управления дорожными работами, управления содержания дорог, мониторинг состояния дорог и дорожной инфраструктуры, установка станций метеомониторинга и многое другое.

Работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и муниципальной программы «Развитие транспортной системы Улан-Удэ». Проект реализуется по муниципальному контракту с ПАО «Ростелеком».

Фото: мэрия Улан-Удэ

Теги
транспорт

Все новости

В районе Бурятии 13-летний мальчик напоролся на вилы
14.09.2023 в 15:29
Наркокурьер из Бурятии осужден в Якутске
14.09.2023 в 15:05
В Улан-Удэ работник автосалона обманул клиентов на миллионы рублей
14.09.2023 в 14:54
Многодетные семьи Бурятии
14.09.2023 в 14:22
В Улан-Удэ завершают третий этап внедрения интеллектуальной транспортной системы
14.09.2023 в 14:16
В Бурятии «тетрадной мошеннице» не удалось выйти на свободу
14.09.2023 в 13:33
В Бурятии без вести пропал 45-летний житель
14.09.2023 в 13:10
В Бурятии у водителя машины изъяты пять мешков омуля массой 150 кг
14.09.2023 в 12:23
«Ростелеком» помог провести прямой эфир фермерского фестиваля «СВОЁ»
14.09.2023 в 12:13
В Бурятии задержали вооруженного всадника
14.09.2023 в 11:48
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 сентября

Читайте также
Наркокурьер из Бурятии осужден в Якутске
Покушение на сбыт «синтетики» в составе организованной группы суд оценил в 8 колонии строгого режима
14.09.2023 в 15:05
Многодетные семьи Бурятии
Республика славится своими крепкими любящими и многодетными семьями
14.09.2023 в 14:22
В Бурятии у водителя машины изъяты пять мешков омуля массой 150 кг
Более 203 хвостов  байкальского эндемика, идущего сейчас на нерест, переданы на хранение
14.09.2023 в 12:23
В Бурятии СФР перечислил 15 млн рублей на трудоустройство безработных
С заявлениями на субсидии обратился 71 работодатель, на работу принято 363 человека
14.09.2023 в 11:21
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru