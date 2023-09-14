В Улан-Удэ завершают третий этап внедрения интеллектуальной транспортной системы

В столице Бурятии завершается третий этап по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС) – в его рамках модернизировано 23 светофора. Как сообщили в мэрии города, в настоящее время светофоры подключают к Центру управления ИТС. Также продолжаются работы по техническому оснащению ИТС с установкой 35 обзорных камер и 55 транспортных детекторов.Всего в городе к концу сентября будет модернизировано 77 светофоров, установлены 132 обзорных камеры и 205 транспортных детекторов. Все это позволит оптимизировать дорожное движение в городе.Полноценный мониторинг за дорожным движением и координирование транспортного потока уже ведется на 21 магистральной улице города - по пр. 50 лет Октября, пр. Автомобилистов, пр. Строителей, ул. Бабушкина, ул. Боевая, ул. Борсоева, ул. Дорожная, ул. Иволгинская, ул. Лимонова, ул. Николая Петрова, ул. Революции 1905 года и других.Также горожане могут отследить время прибытия автобусов и трамваев по 38 мультимедийным информационным табло, расположенным на остановках города: ост. «Мемориал Победы», «Элеватор», «Площадь Комсомольская», ТД «Юбилейный», «Сельскохозяйственная академия», «Филармония», «Бурятский театр драмы», «Юношеская библиотека» и т.д.С 2024 по 2026 годы планируется создание подсистемы видеонаблюдения и детектирования ДТП и ЧС, установка модуля управления дорожными работами, управления содержания дорог, мониторинг состояния дорог и дорожной инфраструктуры, установка станций метеомониторинга и многое другое.Работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и муниципальной программы «Развитие транспортной системы Улан-Удэ». Проект реализуется по муниципальному контракту с ПАО «Ростелеком».Фото: мэрия Улан-Удэ