Мальчик из Бурятии пережил предательство и стал знаменитым

Обласканный членами жюри и зрителями зала мальчик был на седьмом небе от счастья и уже готовился уйти со сцены. Но организаторы шоу подготовили для Богдана особенный сюрприз. К нему вышел исполнитель хита, только что исполненного мальчиком - Хабиб. Увидев любимого певца, мальчик был так шокирован, что не выдержал и разревелся. Хабибу пришлось несколько раз обнять малыша, успокаивая его.







Юный житель Улан-Удэ Богдан Савченков принял участие в третьем выпуске суперсезона конкурса «Ты супер!» (возрастное ограничение 6+). Восьмилетнего артиста показали в вечернем эфире канала НТВ 17 сентября. В лучах софитов маленький Богдан выглядит абсолютно счастливым ребенком. Но мало кто знает, что за история скрывается по ту сторону экрана.Три недели назад на НТВ стартовал седьмой сезон международного вокального конкурса «Ты супер!». Он стал суперсезоном: в нем принимают участие 20 новых конкурсантов и 30 уже знакомых юных артистов - всего 50 талантливых детей, оставшихся без попечения родителей и проживающих в детских домах, школах-интернатах, приемных и опекунских семьях. Одним из конкурсантов стал 8-летний Богдан Савченков из Улан-Удэ. Эфир с его участием вышел на НТВ 17 сентября.Подготовка к участию в шоу была длительной. Сначала родители мальчика отправили заявку и видеофайлы на сайт, затем отобранные участники должны были пройти видеокастинг по скайпу и только после этого ребят приглашали для очного участия в конкурсе. С 26 июля приемная мама Наталья Савченкова вместе с сыном находятся на проекте, проживая в Москве.- На работе пошли навстречу и оформили дни неиспользованного отпуска. Хорошо, что у меня надежный работодатель (РЖД) и понимающий руководитель, - говорит Наталья.Кроме самого участия в конкурсе Богдан стал одним из солистов гимна проекта «Ты супер» в первом выпуске передачи.Ведущий шоу Вадим Такменев представил Богдана как выходца из самого солнечного города России - Улан-Удэ. «Наш участник - жизнерадостный, упорный, любит петь и имеет второй разряд по юношеской гимнастике. Он хочет стать программистом и просто человеком с Большой буквы», - сказал телеведущий.Мальчик в видеоролике перед выступлением рассказал, что он только недавно смог правильно произносить название своего генетического заболевания «муковисцидоз».- Принимаю препараты, которые помогают мне жить, дышать, ходить. Я справляюсь с болезнью с помощью маминой заботы. Мама у меня добрая, хорошая, красивая. Я хочу, чтобы мама с папой жили хорошо и не болели, чтобы у них было все самое лучшее. А когда я вырасту, куплю папе джип и маме тоже машину какую-нибудь, - рассказал Богдан телезрителям.На конкурсе Богдан спел песню Хабиба «Ягода малинка». Он зажег зрителей в зале и всех членов жюри, которые, не сговариваясь, нажали четыре зеленых кнопки – тем самым сказав маленькому артисту все четыре «да» и пропустив его в полуфинал.Члены жюри отметили, что их покорила манера исполнения Богдана. Его сравнили с Григорием Лепсом и почему-то даже с футболистом Месси.- Ты удивительно точно попадаешь в ноты. Это говорит о том, что у тебя есть талант, дар. Это здорово, развивай его в себе. И улыбайся во время песни. Твоя улыбка способна на многое. Знай это, - сказал Богдану член жюри, певец Александр Панайотов.- Не ожидал такой реакции. Честно, очень приятно, потому что я всегда ценю в людях искренность. Желаю тебе не останавливаться, всегда заниматься музыкой, петь и делать это от всей души. Если тебе хочется дать свои эмоции - не стесняйся, давай их, потому что надо быть настоящим, искренним. Дай я тебя обниму, - сказал Хабиб мальчугану с залитым слезами лицом, в очередной раз крепко обняв его.После этого Богдан и Хабиб спели песню на «бис», также к певцам присоединились все звездные члены жюри – певица Люся Чеботина, Ани Лорак, Алексей Воробьев и Александр Панайотов. Яркие спецэффекты, громкая музыка, камеры, скандирующий имя Богдана зал и обожаемый кумир рядом - эти мгновения наверняка останутся в памяти мальчика как самые счастливые и яркие.В заключение зал четырежды прокричал прошедшему в полуфинал конкурса Богдану: «Ты – супер!». После чего мальчик ушел за кулисы. Где малыш снова не смог сдержать эмоций и разревелся от счастья уже в объятиях мамы.Мы связались с мамой Богдана Натальей Савченковой и узнали о том, что эта женщина подарила мальчику, от которого отказались родные родители, вторую жизнь, полную счастливых эмоций. Еще больше удивились, когда узнали, что Богдан стал вторым приемным ребенком с неизлечимым заболеванием.В семье Савченковых есть двое своих детей, родных по крови. Первенец в семье Савченковых – сын Даниил. При рождении врачи дали неутешительный диагноз: малыш болен муковисцидозом. Заболеванием, о котором раньше Савченковы ничего не знали. Благодаря врачам к десяти годам Даниил выправился и окреп. Вскоре родилась дочка Дария.- Мы с мужем всегда ощущали большой запас сил и любви. Мы поняли, что можем подарить свое родительское тепло и другим больным детям, оставшимся без родителей. Мы не искали в Доме малютки здоровых детей. Окончив школу приемных родителей, собрав все необходимые документы, мы заявили с мужем о готовности усыновить ребенка с муковисцидозом или другим заболеванием. Так в семье появился Никитка. Он был ВИЧ-инфицирован матерью, которую лишили родительских прав. Никита как-то быстро вписался в нашу семью, был совершенно наш, - рассказывает Наталья.Но планы семьи о том, что они приютят всего одного малыша из детдома, волею судьбы изменились. В день, когда Наталья с мужем забирали Никиту из Дома малютки, им сообщили, что на его место поступит другой ребенок – Богдан, у которого тяжелая форма муковисцидоза. Наталье рассказали, что он и его сестренка оказались сиротами при живых родителях. Дети были «забыты» матерью в закрытой квартире, где находились совершенно одни, испуганные и голодные. На детский плач среагировали соседи: вызвали милицию, скорую, службу опеки. Дверь вскрыли, Богдана срочно отправили в реанимацию с непроходимостью кишечника, а его сестру – в Дом малютки.С этого момента Наталья не могла ничего с собой поделать – она постоянно думала об этом малыше, хотя ни разу его даже не видела.- Не выходил из головы этот мальчишка. У меня осталась непонятная тоска в сердце о нем. Думала, что делать? Новое усыновление? А как же сестра мальчика? Их же нельзя разлучать…Ответ дала сама жизнь. Наталья узнала, что здоровую сестренку Богдана быстро удочерили, а мальчишка остался в Доме малютки один.- Я позвонила заведующей и сказала, что забираю мальчика. Когда примчалась в Дом малютки, Богдану как раз делали стрижку для встречи «с новой мамой», то есть со мной. Стрижка очень Богдану не нравилась и он оглашал всю зону «парикмахерской» протестным плачем. Таким я его и увидела в первый раз: в слезах и с недостриженной головой. Таким и забрала в нашу семью. Он стал четвертым ребенком – сыном, которым я горжусь, - говорит Наталья.Главной проблемой стали, конечно, лекарства. Из Дома малютки у Богдана были с собой только его документы и одна баночка «Креона». Требовались лекарства, много лекарств – тех, которые блокируют муковисцидоз.- Надежды на излечение мы даже и не могли иметь, знали о муковисцидозе не понаслышке, мы с этим «невидимым убийцей» знакомы очно. Когда ты уже пережил кризис осознавания «муковисцидоз равно смерть» и встал на путь борьбы, то знаешь исход, но всем, чем можешь, стараешься его отодвинуть. Если есть вера в душе и близкие люди, поддерживающие тебя, то бросаешься в бой без страха, уповая только на волю Бога.Когда Богдану было шесть лет, Наталья узнала о новом лекарстве «Трикафта». Стоимость курсового сопровождения составляет примерно 20 млн рублей в год. Вылечить муковисцидоз пока невозможно, а вот поддерживать и улучшать качество жизни можно. Конечно, у семьи таких средств не было. Помогли Минздрав Бурятии и фонд «Круг добра».- Накопительного эффекта препарат не имеет, Богдан принимает ежедневно две таблетки утром и одну вечером. Мы очень надеемся, что фонд продолжит обеспечивать данным препаратом нашего сына, так как прием препарата в течение года дал отличный результат, Богдан окреп, стал набирать вес, вырос, улучшилась функция легких. Он стал более подвижным, появились силы. Начал вытягивать и брать ноты, которые раньше не мог взять, он так радовался этому, - рассказала Наталья.Кстати, о том, что Богдан станет певцом, стало понятно сразу. У малыша была задержка речевого развития, но это не мешало ему «подпевать» и всячески интонировать, как только он слышал музыку.- Как появился дома, сразу заметили, что пытается подпевать, то есть интонировать. У него была задержка речевого развития и он почти не говорил - мурлыкал. Очень сильно реагировал на ритмичные песни – «Лада-седан, баклажан» была прямо его хитом, приползал из любого уголка дома, когда показывали этот клип.Богдан хочет научиться играть на барабанах, освоить гитару и, конечно, намерен продолжать петь.- Мы будем и дальше придерживаться главного девиза его жизни «Петь = Дышать = Жить».Вокал помогает развивать легкие изнутри. Гимнастика укрепляет и развивает тело и, главное, грудную клетку (при муковисцидозе многие сталкиваются с пересадкой легких), - говорит Наталья.Средний срок жизни в России людей с таким заболеванием – 22-24 года. Но Наталья старается об этом не думать. Да и грустить, когда видишь неповторимую добродушную и милую улыбку мальчика, просто невозможно.- Богдан очень эмоциональный и жизнерадостный парень. Много времени он проводил в больницах, были и критические состояния. Но даже когда Богдану было очень тяжело, он всегда улыбался…Фото: скриншот видео телеканала НТВ