В Бурятии будут бороться с опустыниванием земель

Опустынивание земель относится к группе серьезнейших экологических проблем, когда количество земель, пригодных для сельскохозяйственного использования постоянно сокращается, при том, что потребность в землях неуклонно растет.Александр Беляев, директор Федерального научного центра агроэкологии РАН, и Константин Кулик, российский учёный в области агролесомелиорации, встретились с министром сельского хозяйства Бурятии Галсаном Дареевым для обсуждения готовности республики заняться восстановлением плодородия почв, сообщили в пресс-службе министерства.Для этого ФНЦ совместно с сформированной группой от региона будет разработана подробная программа с научными рекомендациями, реализация которой ляжет на регион под руководством министерства сельского хозяйства Бурятии.Сотрудники Центра по борьбе с опустыниванием территорий создали уникальную технологию закрепления открытых песков по типу многоярусных лесопастбищ. У этой разработки нет аналогов в мировой практике. Она позволяет за период от 3 до 5 лет превратить открытые пески в полноценные пастбища.Россия уже сталкивалась с проблемой опустынивания в 80-е годы, когда из-за большой нагрузки на земли и выпас чрезмерного количества скота в течении долгого периода в Дагестане и Калмыкии возникли большие очаги открытых песков. Тогда впервые и была применена схема по борьбе с опустыниванием.Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием будет создана до конца 2024 года для 14 российских регионов, куда кроме Бурятии вошли Астраханская, Волгоградская, Ростовская и Саратовская области, Ставропольский край, юг Алтайского и Красноярского краев, Калмыкия, Дагестан, Татарстан, Хакасия, Тува и Чечня.Фото: министерство сельского хозяйства Бурятии