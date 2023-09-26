Площадь Советов в Улан-Удэ стала еще ярче

– Средняя освещённость главной площади Улан-Удэ раньше составляла менее 10 люкс, сейчас 20 люкс – стало заметно светлее, это формирует благоприятную «психологическую атмосферу» вечернего города. Особенно в наших климатических условиях, когда короткое лето, длинная осень, зима, весна. Это вопрос не только эстетики – освещение в городской среде влияет на работоспособность горожан, а также на их физическое и психоэмоциональное состояние, – сообщил директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.





В столице Бурятии по проекту «Туристический код центральной части Улан-Удэ» увеличили освещенность площади Советов, дополнительно установив 30 светильников по 300 Вт. Для этого городские электрики разработали новые схемы ландшафтного освещения, сообщает Комитет городского хозяйства.Дополнительные фонари были обустроены по всему периметру площади Советов - со стороны улиц Ленина, Ербанова, Сухэ-Батора и Коммунистическая. В том числе светильники установлены в зеленых насаждениях.Темнее всего на площади Советов было около елей. Между ними установили 64 тубуса для подсветки, для увеличения контрастности - зелёный свет и белый.– Ранее ели создавали барьер, образуя темные пятна. Теперь благодаря дополнительным светодиодным светильникам получился равномерный, рассеянный световой поток, – отметил Алексей Тулонов.Всего в Улан-Удэ планируется сделать архитектурную подсветку 63 зданий, в том числе вдоль Арбата и до Гостиных рядов.Фото: мэрия Улан-Удэ