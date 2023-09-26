Общество 26.09.2023 в 13:39

Площадь Советов в Улан-Удэ стала еще ярче

По словам чиновников, хорошее освещение благоприятно влияет на горожан
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Текст: Константин Воронов
Площадь Советов в Улан-Удэ стала еще ярче
В столице Бурятии по проекту «Туристический код центральной части Улан-Удэ» увеличили освещенность площади Советов, дополнительно установив 30 светильников по 300 Вт. Для этого городские электрики разработали новые схемы ландшафтного освещения, сообщает Комитет городского хозяйства.

– Средняя освещённость главной площади Улан-Удэ раньше составляла менее 10 люкс, сейчас 20 люкс – стало заметно светлее, это формирует благоприятную «психологическую атмосферу» вечернего города. Особенно в наших климатических условиях, когда короткое лето, длинная осень, зима, весна. Это вопрос не только эстетики – освещение в городской среде влияет на работоспособность горожан, а также на их физическое и психоэмоциональное состояние, – сообщил директор МБУ «Горсвет» Алексей Тулонов.


Дополнительные фонари были обустроены по всему периметру площади Советов - со стороны улиц Ленина, Ербанова, Сухэ-Батора и Коммунистическая. В том числе светильники установлены в зеленых насаждениях.

Темнее всего на площади Советов было около елей. Между ними установили 64 тубуса для подсветки, для увеличения контрастности - зелёный свет и белый.

– Ранее ели создавали барьер, образуя темные пятна. Теперь благодаря дополнительным светодиодным светильникам получился равномерный, рассеянный световой поток, – отметил Алексей Тулонов.

Всего в Улан-Удэ планируется сделать архитектурную подсветку 63 зданий, в том числе вдоль Арбата и до Гостиных рядов.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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