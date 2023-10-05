Общество 05.10.2023 в 14:34

«У него слезы лились, настолько было тяжело»

Под Новосибирском 8-летний мальчик вытащил тонущую девочку из сливной ямы
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Текст: Номер один
«У него слезы лились, настолько было тяжело»
Под Новосибирском второклассник Дима вытащил 8-летнюю девочку из сливной ямы. Ребенок там мог утонуть. Мама спасенной теперь просит наградить мальчика и заделать опасную дыру, куда прошлой зимой уже проваливался другой ребенок.

Тащил изо всех сил

ЧП случилось в поселке имени Крупской под Новосибирском днем 3 октября. Восьмилетняя Алиса* собиралась ехать в школу, встретилась с другом Димой Васильевым на остановке автобуса. Дети стали играть в догонялки. Девочка побежала по траве, под которой скрывалась опасная ловушка.

- У дочки трава из под ног ушла, она провалилась в сливную яму. Под ногами она почувствовала доску. Встала на нее, но начала медленно тонуть, воды уже было по пояс. Она кричала о помощи и как раз Дима ее оказал, – рассказала КП-Новосибирск мама девочки Евгения. – Как он ее доставал – это чудо. Он худенький мальчик, меньше дочки. У него слезы лились, настолько было тяжело. Если бы не он, она бы сама не выбралась и могла утонуть.

Мальчик вытащил подружку. Девочка была в мокрой одежде, волосы грязные, без башмака. Дима проводил Алису до дома, там уже родители позвонили врачу. К счастью, все обошлось без травм.

- Дима дома рассказал, что подружка провалилась в яму, ее трясина стала засасывать. Он испугался, схватил за руку и стал тянуть, звал на помощь. Напугался, что подружка утонет, даже заплакал, потому что и страшно, и тяжело вытаскивать. Мне кажется, ему в тот момент Бог дал силы. Сказал мне: «Мам, я тогда напугался, что руку отпущу и она утонет», – рассказала КП-Новосибирск мама Димы Ирина Васильева.

Второй случай за полгода

Отец девочки выяснил, что сливная яма принадлежит магазину. После ЧП ее слегка прикрыли: положили две досточки, но родители считают – этого недостаточно. Оказалось, зимой 2023 года в ту же дырку провалился мальчик, тоже пришел домой мокрый по пояс. Родители обращались в администрацию Верх-Тулинского сельсовета, но никто яму на частной территории не огородил. Хотя каждый день отсюда уезжают и приезжают четыре школьных автобуса.

- Мы ему очень благодарны. Мальчишку нужно наградить, у меня нет слов, только слезы. Чудо, что он оказался рядом с ней. Они с Алисой* дружат еще с детского сада, с яселек. Учились в одном классе, дочка за него горой стоит, – рассказала КП-Новосибирск Евгения. - Нам еще повезло, что Алиса* - спортсменка и занимается карате, она не стала впадать в панику и начала действовать. А теперь уснуть не может после пережитого, страх остался. Эти люки и ямы – страшный сон для любой мамы.

Фото: предоставлено родителями детей
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инцидент дети спасение

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