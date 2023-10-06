Общество 06.10.2023 в 06:00
В Бурятии еще один мобилизованный добился брони через суд
Судебные тяжбы длились более пяти месяцев
Текст: Василиса Шишкина
24-летний сотрудник АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов» Константин Трубин отстоял свое право на бронь. Все доводы представителей военного комиссариата об обратном в судебном порядке были опровергнуты.
Напомним, мы уже писали о том, что в Забайкальской базе авиационной охраны лесов есть нехватка профессионалов. Частичная мобилизация забрала многих специалистов, которые крайне необходимы на прежнем месте работы. Автономное учреждение Республики Бурятия «Забайкальская база авиационной охраны лесов» отвечает за охрану, защиту и воспроизводство лесов. Специалисты ведомства тушат лесные пожары, в том числе с привлечением воздушных судов, на которых десантников, огнеборцев и парашютистов доставляют к месту тушения. Руководитель ведомства Григорий Сердюков написал официальные ходатайства о досрочном возврате с СВО 25 работников, лучших профессионалов своего дела.
Однако в военкоматах республики в бронировании работников отказывают, ссылаясь на то, что на момент мобилизации бронь отсутствовала. Военнослужащим приходится судиться. Судебные тяжбы в отношении Константина Трубина длились более пяти месяцев.
Юрист Александра Васильева считает действия военкомата незаконными.
- Государство дало право на бронь необходимых сотрудников предприятий. У военкоматов нет прав в отказе бронирования работников, следовательно, они явно выходят за рамки своих полномочий. Из-за противоправного отказа сотрудникам АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов» может ухудшиться состояние противопожарной обстановки. Решение о целесообразности бронирования сотрудников принимает только работодатель. И он имеет право это сделать как до, так и уже после начала мобилизации. Что подтверждает решение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 09.03.2023, - комментирует Александра Васильева.
Похоже, что и районный, и Верховный суд с такой позицией солидарны.
«Признать наличие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации и военное время, согласно предоставленному АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов» списку сотрудников организации, пребывающих в запасе. Обязать Министерство обороны РФ принять меры по исключению Константина Трубина из списков личного состава войсковой части», - сказано в апелляционном определении Верховного суда Республики Бурятия.
Сейчас Константин уже находится дома, в Бурятии.
Кроме того, на днях Верховный суд Бурятии подтвердил право на бронь еще одного сотрудника лесоохраны, коллеги Константина – Романа Рыжкова. Доводы военкомата о том, что отсрочка оформлена уже после начала частичной мобилизации, вновь разгромлены.
Данные решения являются лишь частью затяжной череды судебных тяжб, проходящих в Бурятии на протяжении последнего года. Работники разных предприятий, призванные в рамках частичной мобилизации, доказывают свое право на бронь, в то время как военкомы им всячески ставят палки в колеса. И, несмотря на то, что уже пятеро мобилизованных через суд благополучно возвращены с СВО и сейчас находятся на своем рабочем месте, судебное противостояние продолжается ровно с теми же сомнительными доводами и одинаковым упорством со стороны военных комиссариатов.
Фото: «Номер один»
Напомним, мы уже писали о том, что в Забайкальской базе авиационной охраны лесов есть нехватка профессионалов. Частичная мобилизация забрала многих специалистов, которые крайне необходимы на прежнем месте работы. Автономное учреждение Республики Бурятия «Забайкальская база авиационной охраны лесов» отвечает за охрану, защиту и воспроизводство лесов. Специалисты ведомства тушат лесные пожары, в том числе с привлечением воздушных судов, на которых десантников, огнеборцев и парашютистов доставляют к месту тушения. Руководитель ведомства Григорий Сердюков написал официальные ходатайства о досрочном возврате с СВО 25 работников, лучших профессионалов своего дела.
Однако в военкоматах республики в бронировании работников отказывают, ссылаясь на то, что на момент мобилизации бронь отсутствовала. Военнослужащим приходится судиться. Судебные тяжбы в отношении Константина Трубина длились более пяти месяцев.
Юрист Александра Васильева считает действия военкомата незаконными.
- Государство дало право на бронь необходимых сотрудников предприятий. У военкоматов нет прав в отказе бронирования работников, следовательно, они явно выходят за рамки своих полномочий. Из-за противоправного отказа сотрудникам АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов» может ухудшиться состояние противопожарной обстановки. Решение о целесообразности бронирования сотрудников принимает только работодатель. И он имеет право это сделать как до, так и уже после начала мобилизации. Что подтверждает решение Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 09.03.2023, - комментирует Александра Васильева.
Похоже, что и районный, и Верховный суд с такой позицией солидарны.
«Признать наличие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации и военное время, согласно предоставленному АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов» списку сотрудников организации, пребывающих в запасе. Обязать Министерство обороны РФ принять меры по исключению Константина Трубина из списков личного состава войсковой части», - сказано в апелляционном определении Верховного суда Республики Бурятия.
Сейчас Константин уже находится дома, в Бурятии.
Кроме того, на днях Верховный суд Бурятии подтвердил право на бронь еще одного сотрудника лесоохраны, коллеги Константина – Романа Рыжкова. Доводы военкомата о том, что отсрочка оформлена уже после начала частичной мобилизации, вновь разгромлены.
Данные решения являются лишь частью затяжной череды судебных тяжб, проходящих в Бурятии на протяжении последнего года. Работники разных предприятий, призванные в рамках частичной мобилизации, доказывают свое право на бронь, в то время как военкомы им всячески ставят палки в колеса. И, несмотря на то, что уже пятеро мобилизованных через суд благополучно возвращены с СВО и сейчас находятся на своем рабочем месте, судебное противостояние продолжается ровно с теми же сомнительными доводами и одинаковым упорством со стороны военных комиссариатов.
Фото: «Номер один»
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