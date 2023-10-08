Монголия богатеет на глазах

Курс на развитие экономических отношений с ведущими мировыми державами и растущий экспорт энергоносителей в Китай, Японию и Южную Корею привели к беспрецедентно высоким доходам бюджета Монголии. Монгольский экспорт достиг 11 миллиардов долларов США за первые девять месяцев 2023 года, что на 2 миллиарда долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает информационное агентство «Монцамэ».Кроме того, физический объем экспорта угля достиг исторического максимума в 47 млн тонн, увеличившись на 28 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Министр экономики и развития Чимидийн Хурэлбаатар сообщил об этом на очередном заседании правительства Монголии. Он сообщил, что в рамках госпрограмм принимаются комплексные меры по увеличению экспорта и перевозок, созданию автоматической системы сбора таможенных пошлин и налогов и улучшению контроля, а также внедрению системы биржи горнорудной продукции.По состоянию на начало октября через открытые торги продано 7,5 млн тонн угля и 101 тыс. тонн железного концентрата. В результате официальные государственные валютные резервы Монголии на конец сентября 2023 года достигли 4 млрд 124 млн долларов, что увеличилось на 48 процентов или на 1,3 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растущий долларовый поток в страну при невысоких оборонных расходах Монголии позволяют властям страны направлять все больше средств на социальные цели и инфраструктуру — отмечают местные эксперты.