В Бурятии снижаются цены на АЗС

Бурятское УФАС России в ежедневном режиме проводит мониторинг розничных и мелкооптовых цен на бензины автомобильные и дизельное топливо. По результатам наблюдения, организованного в целях контроля за соблюдением антимонопольного законодательства на рынках нефтепродуктов в регионе, зафиксировано снижение цен, сообщили в антимонопольном управлении.На АЗС АО «Бурятнефтепродукт» по состоянию на 9 октября, по сравнению с наиболее высокой ценой в сентябре этого года, снизились цены: на АИ-92, АИ-95 на 0,4 рубля за литр, на дизельное топливо - на 0,7 рубля за литр.На ту же дату Байкальская региональная компания по сравнению с сентябрьскими максимумами снизила цены на АИ-92 и АИ-95 на 1,9 рубля и 3,6 рубля за литр соответственно.Снижение розничных цен связано с динамикой цен в оптовом сегменте.ФАС России разработала постановление об увеличении нормативов продаж нефтепродуктов на бирже. Правительство РФ постановление утвердило.На сегодняшний день скорректированы требования к нефтяникам по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Доля продажи бензина увеличена с 13 до 15%, дизеля – с 9,5 до 12,5%.Продажа на бирже части топлива, производимого российскими нефтяниками, дает независимым автозаправочным станциям возможность приобретать его по рыночным ценам. Такой подход снижает риски монопольного ценообразования, поскольку многие доминирующие участники топливного рынка обладают собственной сетью заправок. Утвержденные изменения позволят повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях.Меры антимонопольного реагирования по ситуации на оптовых и розничных рынках нефтепродуктов принимаются как на федеральном, так и на региональном уровне.ФАС России и территориальные органы ведомства продолжают контрольно-надзорные действия в мелкооптовом сегменте нефтепродуктов. Проверяется экономическая обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей.Фото: pixabay.com