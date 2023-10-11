В Улан-Удэ мотоциклист сбил шестилетнюю девочку

Убедительная просьба к очевидцам произошедшего позвонить в группу розыска Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Бурятии по телефону: 8(3012)29-29-37.









В Улан-Удэ госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего вечером 8 октября в центре города, сообщили в МВД по Бурятии.Около 17:40 на парковке торгово-развлекательного центра на ул. Корабельной водитель мотоцикла бело-оранжевого цвета без государственного регистрационного знака совершил наезд на шестилетнюю девочку, после чего с места аварии скрылся. В результате ДТП ребенок с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.В настоящий момент ведутся розыскные мероприятия по установлению личности водителя, скрывшегося с места происшествия.Фото и видео: ГИБДД