Общество 11.10.2023 в 11:05
В Улан-Удэ мотоциклист сбил шестилетнюю девочку
Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП на улице Корабельная
Текст: Номер один
В Улан-Удэ госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего вечером 8 октября в центре города, сообщили в МВД по Бурятии.
Около 17:40 на парковке торгово-развлекательного центра на ул. Корабельной водитель мотоцикла бело-оранжевого цвета без государственного регистрационного знака совершил наезд на шестилетнюю девочку, после чего с места аварии скрылся. В результате ДТП ребенок с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.
В настоящий момент ведутся розыскные мероприятия по установлению личности водителя, скрывшегося с места происшествия.
Фото и видео: ГИБДД
Около 17:40 на парковке торгово-развлекательного центра на ул. Корабельной водитель мотоцикла бело-оранжевого цвета без государственного регистрационного знака совершил наезд на шестилетнюю девочку, после чего с места аварии скрылся. В результате ДТП ребенок с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.
В настоящий момент ведутся розыскные мероприятия по установлению личности водителя, скрывшегося с места происшествия.
Убедительная просьба к очевидцам произошедшего позвонить в группу розыска Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Бурятии по телефону: 8(3012)29-29-37.
Фото и видео: ГИБДД