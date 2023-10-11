Общество 11.10.2023 в 11:05

В Улан-Удэ мотоциклист сбил шестилетнюю девочку

Госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП на улице Корабельная
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ мотоциклист сбил шестилетнюю девочку
В Улан-Удэ госавтоинспекция разыскивает очевидцев ДТП, произошедшего вечером 8 октября в центре города, сообщили в МВД по Бурятии.

Около 17:40 на парковке торгово-развлекательного центра на ул. Корабельной водитель мотоцикла бело-оранжевого цвета без государственного регистрационного знака совершил наезд на шестилетнюю девочку, после чего с места аварии скрылся. В результате ДТП ребенок с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

В настоящий момент ведутся розыскные мероприятия по установлению личности водителя, скрывшегося с места происшествия.

Убедительная просьба к очевидцам произошедшего позвонить в группу розыска Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Бурятии по телефону: 8(3012)29-29-37.



Фото и видео: ГИБДД
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инцидент ДТП розыск

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