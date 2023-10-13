Общество 13.10.2023 в 09:07

В Иркутске видеокамеры ловят водителей, болтающих за рулем

В Бурятии подобные комплексы установят в ближайшей перспективе
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Текст: Дмитрий Родионов
В Иркутске видеокамеры ловят водителей, болтающих за рулем
В Иркутске запущен новый комплекс фиксации нарушений ПДД «Пульсар». Он установлен на улице Байкальской в районе площади 50 лет Октября и позволяет штрафовать по многим статьям административного кодекса.

Как сообщает автомобильный портал Drom.ru, камера фиксирует превышение скорости, нарушение требований дорожных знаков (в частности, правил разворота) и разметки, разговор водителя по мобильному телефону, непристегнутый ремень безопасности и выключенные фары. Подобного многофункционального комплекса еще не было на дорогах Иркутской области.

Как уточнили в ГИБДД Иркутска, участок улицы Байкальской, где установлен «Пульсар», признан одним из очагов аварийности.

В Бурятии «Пульсары» пока не закуплены, однако, как сообщили в УГИБДД МВД по РБ «работа по модернизации существующей сети фото-видеофиксации продолжается».

Напомним, что сегодня на улицах Улан-Удэ функционирует более сотни комплексов видеонаблюдения, с помощью которых автомобилистам начисляются штрафы за нарушения правил дорожного движения. В частности, на ул. Кабанская работает комплекс, позволяющий выявлять водителей, не пристегнувшихся ремнем безопасности.

Фото: «Номер один»
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