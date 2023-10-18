Общество 18.10.2023 в 09:42
Военный медик из Бурятии погиб на СВО
Гомбожап Раднаев был студентом медицинского института БГУ
Текст: Андрей Константинов
15 октября в зоне спецоперации погиб студент Медицинского института БГУ 26-летний Гомбожап Раднаев. Он был начальником одного из медицинских пунктов на СВО.
«Медицинский институт выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким Гомбожапа. В нашей памяти погибший навсегда останется истинным патриотом, верным и надежным человеком с большим сердцем, который никогда не проходил мимо чужой беды. Вечная память Герою», - сообщается на странице вуза в соцсетях.
Фото: со страницы Медицинского института «Вконтакте»
«Медицинский институт выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким Гомбожапа. В нашей памяти погибший навсегда останется истинным патриотом, верным и надежным человеком с большим сердцем, который никогда не проходил мимо чужой беды. Вечная память Герою», - сообщается на странице вуза в соцсетях.
Фото: со страницы Медицинского института «Вконтакте»
Тегиспецоперация