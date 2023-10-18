Военный медик из Бурятии погиб на СВО

15 октября в зоне спецоперации погиб студент Медицинского института БГУ 26-летний Гомбожап Раднаев. Он был начальником одного из медицинских пунктов на СВО.«Медицинский институт выражает глубокие соболезнования семье, родным и близким Гомбожапа. В нашей памяти погибший навсегда останется истинным патриотом, верным и надежным человеком с большим сердцем, который никогда не проходил мимо чужой беды. Вечная память Герою», - сообщается на странице вуза в соцсетях.Фото: со страницы Медицинского института «Вконтакте»