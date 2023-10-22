Жителя Улан-Удэ вернули в лапы монополиста

В 2016 году квартиру жителя столицы Бурятии отрезали от отопления. Мужчина, как и многие другие горожане, судился с ТГК-14 и смог доказать, что радиаторы демонтировал не он, а именно теплоэнергетики. Также потребитель добился перерасчета. Мужчина спокойно жил с электрообогревателями до тех пор, пока чиновники не принудили его восстановить батареи в квартире за свой счет.Житель одного из многоквартирных домов Улан-Удэ накопил долг в сумме 43 000 перед ТГК-14. Срезать батареи в квартире Миронова (фамилия изменена) сотрудники ПАО «ТГК-14» пришли в 2016 году. После того, как демонтаж закончили, составили акт, но на руки его не дали. Сослались на то, что руководство запрещает копировать документы, а по всем вопросам следует обращаться непосредственно в ТГК-14.Горожанин с отрезанным отоплением смирился, купил обогреватель и забыл про ТГК-14 на 2,5 года, пока ему вновь не начали приходить счета за отопление. В июне 2019 года он обратился за правдой в суд.«Срезаны батареи в кухне, спальне, зале, произведено ограничение горячего водоснабжения путем среза трубопровода и установки заглушек и пломб, о чем был составлен акт. Копию акта мне не вручили», - писал горожанин в исковом заявлении.Гражданин писал заявления на выдачу акта о демонтаже в офисе ТГК-14, однако вместо него мужчине выдали лишь акт об ограничении горячего водоснабжения.«Полагаю, что действия ответчика, являющегося монополистом на рынке, по начислению платы за отопление при наличии факта ограничения коммунальной услуги незаконны», - заявлял горожанин в иске к ТГК-14.В суде Миронов просил признать незаконными действия ТГК-14 по обрезанию батарей, а также обязать прекратить начисление оплаты за отопление, в том числе в будущем, и взыскать компенсацию морального вреда в размере 2,3 млн рублей.В суде первой инстанции представитель ПАО «ТГК-14» заявил, что радиаторы горожанин демонтировал сам, по собственной инициативе.«Работники ТГК-14 демонтаж радиаторов в квартире истца не производили, а лишь зафиксировали факт отсутствия радиаторов. В тот день было произведено отключение горячей воды», - заверял судью сотрудник фирмы-монополиста.Для весомости своих слов юрист компании ссылался на Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354, а также на письмо Минстроя РФ от 2 сентября 2016 года.Согласно этим документам, плата за коммунальную услугу по отоплению производится даже в случае отсутствия обогревающих элементов. Юрист компании настаивал на том, что даже если в квартире истца отсутствуют элементы системы отопления, в любом случае остается стояк. Благодаря ему в квартире поддерживается надлежащая температура. Также тепло в квартире без батарей сохраняется благодаря отапливаемым соседним жилым помещениям и радиаторам в подъезде.Тем не менее компания сделала перерасчет.Октябрьский районный суд принял сторону компании-монополиста, поскольку горожанин не смог доказать, что именно ТГК-14 обрезала в его квартире батареи.«Суд полагает, что демонтаж радиаторов отопления произведен истцом по его инициативе, поскольку в силу положения ст. 30 ЖК РФ собственник осуществляет бремя содержания принадлежащего ему жилого помещения и обязан поддерживать данное помещение в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме», - пришла к выводу судья.Кроме того, суд поддержал мысль о том, что потребитель продолжает потреблять тепловую энергию без батарей.Позднее, уже после вынесения решения судом первой инстанции, горожанин смог доказать, что батареи ему обрезала ТГК-14. Мужчина в числе прочих «обрезанных» потребителей добился возбуждения уголовного дела по фактам демонтажа отопительных приборов в многоквартирных домах Улан-Удэ. В августе 2019 года улан-удэнца признали потерпевшим, после чего он получил у следователя документы, изъятые в рамках уголовного дела у ТГК-14.С собранными доказательствами Миронов пошел в Верховный суд. И коллегия судей, как ни странно, поверила гражданину, а не монополисту.«Судебная коллегия считает, что представленные суду документы, составленные ПАО «ТГК-14»: выписки из лицевого счета, акты, подтверждающие отсутствие приборов отопления в квартире, наличие долга в сумме 42 945 рублей; отключение работниками ТГК-14 горячего водоснабжения за долги; неначисление ПАО «ТГК-14» платы за отопление; письмо ТГК-14 с предложением истцу о согласовании даты и времени проведения мероприятий по восстановлению приборов отопления - подтверждают доводы истца о том, что работники ПАО «ТГК-14» произвели демонтаж отопительных приборов, в связи с чем компания и не производила начисление платы за отопление».Помимо этого, Верховный суд обратил внимание на незаконность отключения тепла потребителю, ведь, согласно законодательству, поставщик коммунальной услуги делать этого не вправе.«Из п. 119 пп. «в» Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» следует, что организация может приостановить подачу коммунальной услуги за исключением отопления».За нарушение запрета по отключению отопления коллегия судей постановила взыскать с ТГК-14 в пользу гражданина Миронова компенсацию морального вреда суммой 2 000 рублей.Улан-удэнец, добившись справедливости, успокоился и спокойно жил, согреваясь обогревателем. Так прошло более шести лет. Горожанин мог бы и дальше обходиться без услуг ТГК-14, однако фирма, поняв, что теряет доходы, взялась за дело.В 2023 году Госстройжилнадзор при поддержке третьего лица – ТГК-14 - подал к гражданину Миронову иск. Согласно ему, житель обязан восстановить в своем жилище систему отопления – все три срезанных радиатора, причем сделать это за свой счет.Надзирающее ведомство подало иск в Октябрьский районный суд. Суд иск удовлетворил, однако горожанин попытался его обжаловать в Верховном суде. Но на этот раз коллегия судей осталась непреклонна – постановление суда первой инстанции устояло.«В апелляционной жалобе Миронов просит отменить решение суда первой инстанции, ссылаясь на то, что обязанность восстановить систему отопления лежит на ПАО «ТГК-14», поскольку именно в результате их незаконных действий и нарушена система отопления», - говорится в материалах дела.Госстройжилнадзор напомнил суду о том, что бремя содержания имущества в квартире лежит на собственнике, а значит именно гражданин Миронов должен восстановить систему отопления.Также ГЖИ сослалась на возможные последствия отсутствия батарей в одной квартире для всех остальных жильцов дома. «Демонтаж отопительных приборов приводит к нарушению теплоснабжения всего многоквартирного дома. Таким образом, затронуты интересы остальных собственников в отношении общего имущества. Нарушение гидравлического и теплового режима теплоснабжения здания негативно влияет на качество услуги по отоплению для всех потребителей в доме, а также на безопасность системы в целом», - заявило ведомство.Перед такими доводами суд устоять не смог.- В суде было доказано, что ПАО «ТГК-14» неоднократно уведомляло собственника о возможности восстановить приборы отопления за счет ресурсоснабжающей организации, однако он отказался. Решением Верховного суда действия ТГК-14 по демонтажу приборов отопления признаны незаконными, а обязанность по восстановлению приборов возложена на собственника, - прокомментировали «Номер один» в ГЖИ.Отметим, этот иск о понуждении восстановить батареи за свой счет далеко не единичный. В вайбер-группе «Нет произволу» десятки людей сообщают о подобных случаях. Воевать с монополистом жителям приходится лишь объединившись, не надеясь на помощь со стороны. Горожане просят друг у друга совета и продолжают искать способы, как им добиться справедливости.Фото: «Номер один»