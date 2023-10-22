В пригородном с Улан-Удэ селе Сужа завершился капремонт дорог

В селе Сужа Иволгинского района в этом году обновили около 2 км дорог по улицам Мирная, Удачная и Карьер. При этом, дорога по улице Карьер введена в эксплуатацию с опережением графика на год, сообщили в правительстве Бурятии.Строители расширили дорогу, укрепили основание, чтобы проложить асфальт. На улицах установили знаки, обустроили тротуары и остановочные пункты, а также провели освещение. Дорога полностью соответствует нормативным требованиям. Общая стоимость работ составила 105 млн руб.Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что капитальный ремонт проведен в рамках реализации в республике нацпроекта «Безопасные качественные дороги», действующего по указу президента России:«Мы уже 1700 км дорог по республике сделали, 78 мостов. Конечно, эта дорога в том числе. Хочу пожелать, чтобы по этой дороге ездили только счастливые люди. Ездили спокойно, безопасно», - сказал он.«Для того, чтобы грунтовые дороги в поселении были также в нормативном состоянии, передали району новый автогрейдер, в ближайшее время выделяем средства на приобретение для района фронтального погрузчика. Капремонт дорог в Иволгинском районе продолжается, в новом строительном сезоне дорога будет строится в Верхней Иволге и подъездные дороги ко всем строящимся школам и детсадам», - пообещал глава республики.Фото: t.me/alexeytsydenov