Общество 22.10.2023 в 14:37
В Бурятии нет дефицита запчастей для сельхозтехники – власти
Это произошло благодаря импортозамещению – переходу на комбайны «Ростсельмаш» и отечественные тракторы
Текст: Номер один
Аграрии Бурятии благодаря импортозамещению перестали сталкиваться с проблемами нехватки запчастей для техники. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела растениеводства республиканского министерства сельского хозяйства и продовольствия Туяна Тодорхоева.
«Во время пандемии коронавируса из-за наложения санкций были сложности в поставке запасных частей для техники иностранного производства. На сегодня такой проблемы нет, вся логистика уже отработана поставщиками. <…> У нас много техники белорусского, отечественного производства», - сказала Тодорхоева.
В 2023 году аграрии республики в общей сложности приобрели 202 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования на 443,7 млн рублей. При государственной поддержке из регионального бюджета им возмещено в виде субсидий 130,5 млн рублей. В министерстве пояснили ТАСС, что речь идет в том числе о зерноуборочных комбайнах производства компании «Ростсельмаш», тракторах Петербургского и Брянского тракторных заводов. Кроме того, закуплены зерноочистительные машины, конвейерная зерносушилка.
Тодорхоева отметила, что перед каждым сезоном весенне-полевых работ у аграриев запрашивается информация о состоянии техники. «Мы знаем, у какого хозяйства какие имеются машины, как они готовы к посевной кампании», - отметила Тодорхоева.
Уборочная кампания в Бурятии пока еще продолжается. Уже побит прошлогодний рекорд урожая картофеля: убрано 90% картофельных полей, с них собрана 131 тысяча тонн картофеля. Этот показатель уже превысил план нынешнего года на 5,7%. В 2022 году по итогам сезона было собрано 102,5 тыс тонн картофеля.
В начале октября Бурятию посетила делегация Республики Беларусь во главе с председателем Государственного комитета по науке и технологиям Сергеем Шлычковым. Состоялось второе заседание рабочей группы по сотрудничеству, подписан протокол, в котором обозначены мероприятия по дальнейшему взаимодействию, в том числе в сфере сельского хозяйства и по поставкам техники.
Фото: минсельхозпрод Бурятии
«Во время пандемии коронавируса из-за наложения санкций были сложности в поставке запасных частей для техники иностранного производства. На сегодня такой проблемы нет, вся логистика уже отработана поставщиками. <…> У нас много техники белорусского, отечественного производства», - сказала Тодорхоева.
В 2023 году аграрии республики в общей сложности приобрели 202 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования на 443,7 млн рублей. При государственной поддержке из регионального бюджета им возмещено в виде субсидий 130,5 млн рублей. В министерстве пояснили ТАСС, что речь идет в том числе о зерноуборочных комбайнах производства компании «Ростсельмаш», тракторах Петербургского и Брянского тракторных заводов. Кроме того, закуплены зерноочистительные машины, конвейерная зерносушилка.
Тодорхоева отметила, что перед каждым сезоном весенне-полевых работ у аграриев запрашивается информация о состоянии техники. «Мы знаем, у какого хозяйства какие имеются машины, как они готовы к посевной кампании», - отметила Тодорхоева.
Уборочная кампания в Бурятии пока еще продолжается. Уже побит прошлогодний рекорд урожая картофеля: убрано 90% картофельных полей, с них собрана 131 тысяча тонн картофеля. Этот показатель уже превысил план нынешнего года на 5,7%. В 2022 году по итогам сезона было собрано 102,5 тыс тонн картофеля.
В начале октября Бурятию посетила делегация Республики Беларусь во главе с председателем Государственного комитета по науке и технологиям Сергеем Шлычковым. Состоялось второе заседание рабочей группы по сотрудничеству, подписан протокол, в котором обозначены мероприятия по дальнейшему взаимодействию, в том числе в сфере сельского хозяйства и по поставкам техники.
Фото: минсельхозпрод Бурятии