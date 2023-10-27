Общество 27.10.2023 в 16:17

За 5 лет Бурятия приобрела медицинское оборудование на 2,7 млрд рублей

Оно позволяет проводить сложные операции и вовремя распознать патологии
A- A+
Текст: Андрей Константинов
За 5 лет Бурятия приобрела медицинское оборудование на 2,7 млрд рублей
В рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, с 2019 года в медицинские учреждения республики поступило 605 единиц оборудования на сумму более 1,4 млрд рублей. Еще 1,2 млрд рублей на приобретение высокотехнологичного медоборудования было выделено из республиканского бюджета, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- На базе РКБ им. Семашко работает Региональный сосудистый центр, в который входят отделение неврологии №2, отделение реанимации и интенсивной терапии №4, отделение медицинской реабилитации, нейрохирургическое отделение, а также наше – отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Мы рады, что сейчас огромное внимание руководства страны уделяется развитию и поддержке здравоохранения. Ежегодно мы получаем современнейшее оборудование, с помощью которого мы можем оказывать помощь землякам по высоким мировым стандартам, ничуть не уступая ведущим клиникам, - рассказал заведующий отделением РХМДиЛ Юрий Хамаганов.

К примеру, современные ангиографические системы Artis Zee были приобретены в Республиканскую клиническую больницу в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно–сосудистыми заболеваниями». Общая стоимость двух аппаратов составляет 124 миллиона рублей. Ангиографы применяются в эндоваскулярной хирургии – без разреза и общего наркоза хирурги выполняют сложнейшие операции по спасению человеческих жизней, в том числе при инсульте и инфаркте, в круглосуточном режиме. Кроме этого, выполняются диагностические исследования, позволяющие вовремя распознать патологии сосудов. Так, в год в РКБ им. Семашко эту высокотехничную помощь получают более 6 тысяч жителей республики, из них порядка 2 тысяч составляют оперативные вмешательства.

Так 25 октября при помощи ангиографа прооперировали 72-летнего пациента.

- Я поступил в Республиканскую больницу с атеросклерозом нижних конечностей, была полностью забита левая нога. Сделали операцию, а на следующий день я встал и пошел. При поступлении прогноз был неутешительный, вплоть до того, что мне чуть не ампутировали ногу. Потом, когда ангиографию сделали, сказали: попытаемся сохранить. И новый стент поставили. Нога у меня теперь целая. Также обследуют вторую ногу. Здесь прекрасное оборудование и прекрасные врачи. Я советую молодому поколению чтобы не курили, не пили и вели здоровый образ жизни, - рассказал пенсионер.

Напомним, нацпроекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
здравоохранение

Все новости

Мэр Улан-Удэ: Мы возрождаем работу МУП «Городские маршруты»
27.10.2023 в 17:48
В Улан-Удэ депутаты горсовета нашли на субботнике статую Будды
27.10.2023 в 17:37
В Бурятии грузовые поезда следуют через электронные ворота
27.10.2023 в 17:32
В Бурятии дельту Селенги планируют зачистить от рыбацких хижин
27.10.2023 в 17:06
Жители села в Бурятии продолжают пить ржавую, вонючую воду
27.10.2023 в 16:22
Монголия и Бурятия дружат соснами
27.10.2023 в 16:21
За 5 лет Бурятия приобрела медицинское оборудование на 2,7 млрд рублей
27.10.2023 в 16:17
В Бурятии прокуратура не согласовала более 77% проверок бизнеса
27.10.2023 в 16:03
В Бурятии корсаков «депортировали» из села
27.10.2023 в 15:38
Монголия «рубит» выход к морю
27.10.2023 в 15:16
ЗУРХАЙ
с 25 по 31 октября

Читайте также
Мэр Улан-Удэ: Мы возрождаем работу МУП «Городские маршруты»
Игорь Шутенков поздравил с праздником коллектив предприятия и вручил награды отличившимся
27.10.2023 в 17:48
В Бурятии грузовые поезда следуют через электронные ворота
Более 5 млн грузовых вагонов осмотрено автоматизированными системами на ВСЖД с начала года

27.10.2023 в 17:32
В Бурятии дельту Селенги планируют зачистить от рыбацких хижин
Власти насчитали там 74 непонятных строений, но их может быть и больше
27.10.2023 в 17:06
Жители села в Бурятии продолжают пить ржавую, вонючую воду

В селе Мостовка закрыли детсад и школьную столовую из-за воды плохого качества

27.10.2023 в 16:22
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru