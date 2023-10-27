За 5 лет Бурятия приобрела медицинское оборудование на 2,7 млрд рублей

В рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, с 2019 года в медицинские учреждения республики поступило 605 единиц оборудования на сумму более 1,4 млрд рублей. Еще 1,2 млрд рублей на приобретение высокотехнологичного медоборудования было выделено из республиканского бюджета, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.- На базе РКБ им. Семашко работает Региональный сосудистый центр, в который входят отделение неврологии №2, отделение реанимации и интенсивной терапии №4, отделение медицинской реабилитации, нейрохирургическое отделение, а также наше – отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения. Мы рады, что сейчас огромное внимание руководства страны уделяется развитию и поддержке здравоохранения. Ежегодно мы получаем современнейшее оборудование, с помощью которого мы можем оказывать помощь землякам по высоким мировым стандартам, ничуть не уступая ведущим клиникам, - рассказал заведующий отделением РХМДиЛ Юрий Хамаганов.К примеру, современные ангиографические системы Artis Zee были приобретены в Республиканскую клиническую больницу в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно–сосудистыми заболеваниями». Общая стоимость двух аппаратов составляет 124 миллиона рублей. Ангиографы применяются в эндоваскулярной хирургии – без разреза и общего наркоза хирурги выполняют сложнейшие операции по спасению человеческих жизней, в том числе при инсульте и инфаркте, в круглосуточном режиме. Кроме этого, выполняются диагностические исследования, позволяющие вовремя распознать патологии сосудов. Так, в год в РКБ им. Семашко эту высокотехничную помощь получают более 6 тысяч жителей республики, из них порядка 2 тысяч составляют оперативные вмешательства.Так 25 октября при помощи ангиографа прооперировали 72-летнего пациента.- Я поступил в Республиканскую больницу с атеросклерозом нижних конечностей, была полностью забита левая нога. Сделали операцию, а на следующий день я встал и пошел. При поступлении прогноз был неутешительный, вплоть до того, что мне чуть не ампутировали ногу. Потом, когда ангиографию сделали, сказали: попытаемся сохранить. И новый стент поставили. Нога у меня теперь целая. Также обследуют вторую ногу. Здесь прекрасное оборудование и прекрасные врачи. Я советую молодому поколению чтобы не курили, не пили и вели здоровый образ жизни, - рассказал пенсионер.Напомним, нацпроекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.Фото: пресс-служба правительства Бурятии