В районах Бурятии выпал обильный мокрый снег

Сегодня в столице республики и в нескольких районах выпал снег. Особенно обильные осадки прошли в Прибайкальском и Баргузинском районах. Водители сообщают: на дороге скользко и опасно в особенности для тех, кто не успел «переобуть» машину.

Кадры опубликовали в группе «Баргузин-инфо 24/7». На них видно, что вся трасса превратилась в белое полотно.