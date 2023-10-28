Общество 28.10.2023 в 15:08
В районах Бурятии выпал обильный мокрый снег
Водителей призывают воздержаться от поездок по маршруту «Баргузин - Улан-Удэ»
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня в столице республики и в нескольких районах выпал снег. Особенно обильные осадки прошли в Прибайкальском и Баргузинском районах. Водители сообщают: на дороге скользко и опасно в особенности для тех, кто не успел «переобуть» машину.
Кадры опубликовали в группе «Баргузин-инфо 24/7». На них видно, что вся трасса превратилась в белое полотно.
«Просим воздержаться от поездок по маршруту «Баргузин - Улан-Удэ», в связи с выпадением обильных осадков в виде мокрого снега»,
- предостерегают в группе.
Фото: скриншот из видео