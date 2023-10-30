Общество 30.10.2023 в 09:18

В Бурятии возбуждено второе уголовное дело, связанное с отходами свинокомплекса «Восточно-Сибирский»

Прокуратура Заиграевского района считает, что в инциденте усматривается состав статьи УК РФ о загрязнении  земель
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В Бурятии возбуждено второе уголовное дело, связанное с отходами свинокомплекса «Восточно-Сибирский»
Прокуратура Заиграевского района проверила публикации СМИ о загрязнении земель в результате разлива отходов производства свинокомплекса «Восточно-Сибирский» («Сибагро»), сообщили в прокуратуре Бурятии.

Установлено, что работниками предприятия допущены скопление жидких побочных продуктов животноводства и последующая утечка загрязняющих веществ, концентрация которых значительно превышена, за пределы поля внесения, что привело к загрязнению земельного участка вблизи водоема.

По постановлению прокуратуры района возбуждено уголовное дело по статье 254 УК РФ (отравление, загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной деятельности). Ход его расследования находится на контроле надзорного ведомства.

Напомним, ранее по материалам прокуратуры следственным отделом по Заиграевскому району следственного управления СКР по Бурятии было возбуждено уголовное дело по статье 250 УК РФ (загрязнение вод), проводятся следственные действия.

В минсельхозе Бурятии, что инцидент произошел из-за того, что предприятие совершило ошибку при работе на поле. По словам министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева, утечек из лагун, карт фильтрации не было.

«Примерно с 11 сентября свинокоплекс проводил внесение жидкой фракции побочного продукта животноводства на поля. На них планируется в следующем году выращивать сельхозпродукцию. При внесении не была соблюдена технология», - отметил он.

Перед внесением не было проведено культивироание паров - поле не взрыхлили, чтобы все лучше впитывалось. Использовался разбрызгиватель. Жидкая фракция начала стекать по уклону и внизу образовалась лужа. Затем она прорвала границу и устремились в старое русло, которое называется старицей. И там фракция стояла.

«Те кадры, которые все вдели - это накопление жидкой фракции в старице. Она не ушла в реку Уду», - подчеркивает министр.

Галсан Дареев указывает, что жидкая фракция - это не нефтепродукты и не химические элементы.

«Я не вижу смысла в этих громких заявлениях – «экологическая катастрофа» и т. д. Произошла ошибка. Вся проблема, я думаю, в кадрах. У них там хороший агроном был, но ушел. Видимо, трактористы не работали раньше с этим, и они просто начали вносить», - сказал министр.

После происшествия Галсан Дареев имел разговор с руководством свинокомплекса. Его заверили, что будет проведена служебная проверка, на виновников наложат дисциплинарные взыскания.

Фото: скриншот видео телеграм-канала «Весь Улан-Удэ»
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экология отходы свинокомплекс прокуратура

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