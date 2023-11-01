В пригороде Улан-Удэ произошел массовый выход сточной воды

В Бурятии в пригородном с Улан-Удэ селе Сотниково накануне вечером из-за неизвестного потребителя произошел массовый выход сточной воды. Аварийная бригада «Водоканала» произвела необходимые работы и предотвратила дальнейший выход стоков из канализационного колодца, которые бы могли нести весьма серьезные последствия, сообщила пресс-служба муниципального предприятия.По предварительным данным, в диспетчерскую службу «Водоканала» поступила заявка от жителей села Сотниково, что их придомовые территории подтапливает вода с характерным запахом канализации.Как выяснилось, причина выхода воды - несанкционированный сброс стоков в централизованную систему канализации. Предположительно, сброс сточных вод произошел от абонентов, расположенных между улицами Кабанская и Нагорная. Кто является нарушителем - уже выясняют сотрудники безопасности предприятия.В настоящее время, ситуация стабилизировалась. Выход стоков прекращен. Будет произведено дезинфицирование территории. Сотрудники отдела водных ресурсов и лаборатории МУП «Водоканал» проводят оперативный отбор проб сточной воды, поступающей в приемную камеру канализационной насосной станции в селе. Сотниково.По информации специалистов, сточные воды имеют характерный запах угля и нефтепродуктов. Обследование сетей продолжается. Отборы проб сточной воды будут выполнены в контрольных точках, благодаря чему зона поиска абонента, допустившего залповый сброс сточной воды, не соответствующей нормативам, будет значительно уменьшена.Нарушитель будет привлечен к административной ответственности. Кроме того, ему будут предъявлены затраты на ликвидацию последствий выхода стоков, а это около 300 тыс руб.Фото: Водоканал/скриншот