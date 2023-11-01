Водитель трамвая из Улан-Удэ представит столицу Бурятии на всероссийском конкурсе

Водитель трамвая из Улан-Удэ Елена Милютина поборется за звание лучшего водителя трамвая России. Как сообщил в соцсетях мэр Игорь Шутенков, Елена Милютина работает в МУП «Управление трамвая» уже третий год и научилась управлять всеми имеющимися в городе моделями трамваев. В этом году она победила в конкурсе «Лучший водитель трамвая» на своем предприятии.Конкурс пройдет с 1 по 3 ноября в Коломне, его призовой фонд составляет 500 тысяч рублей. В течение трёх дней участники буду показывать своё мастерство в управлении трамваями двух типов: КТМ 71-619КТ и КТМ 71-623, а также в знании правил дорожного движения, приёмки трамвая перед выходом на линию, культуре обслуживания пассажиров.За победу поборются 36 участников из 27 городов России.Фото: мэрия Улан-Удэ