БИИК СибГУТИ вышел в тройку лидеров акции «БумБатл»

По всей стране продолжается сбор макулатуры в рамках четвертого сезона акции «БумБатл» движения «Экосистема», которая проходит в поддержку нацпроекта «Экология». Как сообщает оргкомитет проекта, подведены промежуточные итоги по количеству собранной бумаги среди образовательных учреждений – детских садов, школ, ссузов и вузов. Наметились явные лидеры, которые уже превзошли лучшие прошлогодние показатели.Акция «БумБатл» подводит промежуточные итоги среди образовательных учреждений России. Студенты регионального филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова в Волгоградской области с момента старта акции собрали и отправили на переработку 1066 кг макулатуры, заняв первое место в категории «ВУЗы». С небольшим отрывом Карачевский филиал ОГУ имени И.С.Тургенева в Карачаево-Черкесии внес в копилку акции «БумБатл» 663 кг бумаги. Третьим стал Бурятский институт инфокоммуникаций (СибГУТИ) с результатом 440 кг.С момента старта акции к сдаче макулатуры по всей стране присоединились уже более 150 тыс человек, которые направили на переработку свыше 800 тонн бумажного сырья.Напомним, что акция «БумБатл» продлится до 15 ноября. При этом прием заявок от учреждений и компаний завершается 10 ноября. Стать участником проекта и внести свой вклад в сбережение природы может каждый. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф, внести данные о себе или организации, отнести бумагу в ближайший пункт приема и загрузить отчет в личный кабинет. Кроме того, поддержать акцию можно участием в конкурсе креативных постов в ВК или Одноклассниках с хештегами #бумбатл #экосистема #нацпроектэкология.В этом году акция по сбору макулатуры «БумБатл» проходит в четвертый раз и охватит еще больше регионов страны. Организатор акции – АНО «Национальные приоритеты» совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема». Ключевая цель акции – сокращение излишнего потребления бумаги, организация системы ее переработки и формирование новой экологической культуры.Акция «БумБатл» проходит в поддержку национального проекта «Экология» при участии Минприроды России, Минпросвещения России, Минобрнауки России и Минспорта России. Партнеры акции – ППК «Российский экологический оператор» и РДДМ «Движение Первых».Всероссийскую акцию по сбору макулатуры в 2023 году поддерживают: Госкорпорация «Росатом», Сбербанк, Почта России, Московский театр мюзикла, ГК Росводоканал, ООО УК «Металлоинвест», СУЭК, ПСБ, X5 Group, розничная сеть «Магнит», компания «Лента», рекламное агентство «ИНТЕНШЕН», Литрес, онлайн-школа «Фоксфорд».Фото: «БумБатл»