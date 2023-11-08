Как в Бурятии запастись дровами на зиму около Байкала

В Бурятии для заключения договора купли-продажи лесных насаждений в целях отопления жителям Центральной экологической зоны Бурятии необходимо обратиться в лесничество, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.Далее лесхозом будет произведен отвод лесосеки для рубки лесных насаждений, которая разрешается в соответствии с законодательством, то есть, не везде можно заготавливать дрова, имеются ограничения по заготовке древесины на особо охраняемых природных территориях, орехово-промысловых зонах, особо защитных участках лесов.Арбитражный суд Бурятии отнес некоторые леса в особо охраняемые зоны нашего региона.Статьей 110 Лесного кодекса РФ к особо защитным участкам лесов отнесены объекты природного наследия. Пунктом 5 статьи 119 Лесного кодекса разрешается проведение на особо защитных участках лесов выборочных рубок только в целях очистки от погибших и поврежденных лесных насаждений.Обеспечение людей древесиной для собственных нужд возможно от проведения рубок погибших и поврежденных лесных насаждений на основании проведенных лесопотологических обследований.Сбор валежника на территории ЦЭЗ разрешен, также гражданам предлагают лесосеки за пределами особо защитных участков леса.В полномочия Республиканского агентства лесного хозяйства не входит регулирование рыночных цен на дрова, отметили в РАЛХ.В Бурятии в соцсетях сейчас появились жалобы жителей прибрежных с Байкалом районов о топливном кризисе в канун зимы. Чтобы гарантировать тепло в домах, им нужно выкладывать до 100 тыс рублей за сезон. Такие цены на дрова неподъемны для сельчан, вынуждая их брать кабальные кредиты.Фото: РАЛХ