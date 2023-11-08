Общество 08.11.2023 в 12:08
Как в Бурятии запастись дровами на зиму около Байкала
РАЛХ прокомментировало проблему заготовки дров в Центральной экологической зоне Байкала
Текст: Михаил Жапов
В Бурятии для заключения договора купли-продажи лесных насаждений в целях отопления жителям Центральной экологической зоны Бурятии необходимо обратиться в лесничество, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.
Далее лесхозом будет произведен отвод лесосеки для рубки лесных насаждений, которая разрешается в соответствии с законодательством, то есть, не везде можно заготавливать дрова, имеются ограничения по заготовке древесины на особо охраняемых природных территориях, орехово-промысловых зонах, особо защитных участках лесов.
Арбитражный суд Бурятии отнес некоторые леса в особо охраняемые зоны нашего региона.
Статьей 110 Лесного кодекса РФ к особо защитным участкам лесов отнесены объекты природного наследия. Пунктом 5 статьи 119 Лесного кодекса разрешается проведение на особо защитных участках лесов выборочных рубок только в целях очистки от погибших и поврежденных лесных насаждений.
Обеспечение людей древесиной для собственных нужд возможно от проведения рубок погибших и поврежденных лесных насаждений на основании проведенных лесопотологических обследований.
Сбор валежника на территории ЦЭЗ разрешен, также гражданам предлагают лесосеки за пределами особо защитных участков леса.
В полномочия Республиканского агентства лесного хозяйства не входит регулирование рыночных цен на дрова, отметили в РАЛХ.
В Бурятии в соцсетях сейчас появились жалобы жителей прибрежных с Байкалом районов о топливном кризисе в канун зимы. Чтобы гарантировать тепло в домах, им нужно выкладывать до 100 тыс рублей за сезон. Такие цены на дрова неподъемны для сельчан, вынуждая их брать кабальные кредиты.
Фото: РАЛХ
Далее лесхозом будет произведен отвод лесосеки для рубки лесных насаждений, которая разрешается в соответствии с законодательством, то есть, не везде можно заготавливать дрова, имеются ограничения по заготовке древесины на особо охраняемых природных территориях, орехово-промысловых зонах, особо защитных участках лесов.
Арбитражный суд Бурятии отнес некоторые леса в особо охраняемые зоны нашего региона.
Статьей 110 Лесного кодекса РФ к особо защитным участкам лесов отнесены объекты природного наследия. Пунктом 5 статьи 119 Лесного кодекса разрешается проведение на особо защитных участках лесов выборочных рубок только в целях очистки от погибших и поврежденных лесных насаждений.
Обеспечение людей древесиной для собственных нужд возможно от проведения рубок погибших и поврежденных лесных насаждений на основании проведенных лесопотологических обследований.
Сбор валежника на территории ЦЭЗ разрешен, также гражданам предлагают лесосеки за пределами особо защитных участков леса.
В полномочия Республиканского агентства лесного хозяйства не входит регулирование рыночных цен на дрова, отметили в РАЛХ.
В Бурятии в соцсетях сейчас появились жалобы жителей прибрежных с Байкалом районов о топливном кризисе в канун зимы. Чтобы гарантировать тепло в домах, им нужно выкладывать до 100 тыс рублей за сезон. Такие цены на дрова неподъемны для сельчан, вынуждая их брать кабальные кредиты.
Фото: РАЛХ