Общество 08.11.2023 в 12:08

Как в Бурятии запастись дровами на зиму около Байкала

РАЛХ  прокомментировало проблему заготовки дров в Центральной экологической зоне Байкала

A- A+
Текст: Михаил Жапов
Как в Бурятии запастись дровами на зиму около Байкала
В Бурятии для заключения договора купли-продажи лесных насаждений в целях отопления жителям Центральной экологической зоны Бурятии  необходимо обратиться в лесничество, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Далее лесхозом будет произведен отвод лесосеки для рубки лесных насаждений, которая разрешается в соответствии с законодательством, то есть, не везде можно заготавливать дрова, имеются ограничения по заготовке древесины на особо охраняемых природных территориях, орехово-промысловых зонах, особо защитных участках лесов.

Арбитражный суд Бурятии отнес некоторые леса в особо охраняемые зоны нашего региона.
Статьей 110 Лесного кодекса РФ к особо защитным участкам лесов отнесены объекты природного наследия. Пунктом 5 статьи 119 Лесного кодекса  разрешается проведение на особо защитных участках лесов выборочных рубок только в целях очистки от погибших и поврежденных лесных насаждений.

Обеспечение людей древесиной для собственных нужд возможно от проведения рубок погибших и поврежденных лесных насаждений на основании проведенных лесопотологических обследований.

Сбор валежника на территории ЦЭЗ разрешен, также гражданам предлагают лесосеки за пределами особо защитных участков леса.

В полномочия Республиканского агентства лесного хозяйства не входит регулирование рыночных цен на дрова, отметили в РАЛХ.

В Бурятии в соцсетях сейчас появились жалобы жителей прибрежных с Байкалом районов о топливном кризисе в канун зимы. Чтобы гарантировать тепло в домах, им нужно выкладывать до 100 тыс рублей за сезон. Такие цены на дрова неподъемны для сельчан, вынуждая их брать кабальные кредиты.

Фото: РАЛХ
Теги
Байкал дрова ситуация

Все новости

В Бурятии оштрафуют дорожников, укладывавших асфальт в снег
08.11.2023 в 12:16
Как в Бурятии запастись дровами на зиму около Байкала
08.11.2023 в 12:08
Власти Бурятии просят разрешить разорять гнезда бакланов
08.11.2023 в 11:52
В Улан-Удэ за три года полностью обновился муниципальный парк автобусов
08.11.2023 в 11:46
В Бурятии три человека пострадали в ДТП в селе Улюн
08.11.2023 в 11:24
В Улан-Удэ АЗС оштрафуют за ямы и трещины
08.11.2023 в 11:17
В Бурятии взлетели цены на окна
08.11.2023 в 10:52
Заместитель прокурора Бурятии примет бизнесменов-погорельцев
08.11.2023 в 10:26
В Бурятии запланирована модернизация 50 почтовых отделений
08.11.2023 в 10:15
Прокуратура «приземлила» цены на продукты на севере Бурятии
08.11.2023 в 10:06
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 ноября

Читайте также
В Бурятии оштрафуют дорожников, укладывавших асфальт в снег
Возможно, контракт с компанией будет расторгнут
08.11.2023 в 12:16
Власти Бурятии просят разрешить разорять гнезда бакланов
Отстрел трех тысяч птиц никакого эффекта не дал
08.11.2023 в 11:52
В Улан-Удэ за три года полностью обновился муниципальный парк автобусов
При поддержке правительства республики столица Бурятии  возрождает работу «Городских маршрутов»
08.11.2023 в 11:46
В Бурятии три человека пострадали в ДТП в селе Улюн
Водитель «Тойоты Королла» без прав выехал на встречку и врезался «Тойота Лэнд Крузер»
08.11.2023 в 11:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru