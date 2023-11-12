В Бурятии еще один мобилизованный жалуется на противодействие военкомата

В связи с дефицитом кадров Иволгинский лесхоз решил забронировать и вернуть с СВО своего 31-летнего сотрудника. Однако оформить по закону положенную бронь не удается из-за противодействия военного комиссариата.Руководство Иволгинского лесхоза отправило ходатайства об освобождении от мобилизации Евгения Орлова в воинскую часть, где сейчас служит мужчина, а также в главный комиссариат Иволгинского и Тарбагатайского районов и военному комиссару Республики Бурятия.«Автономное учреждение Бурятии «Иволгинский лесхоз» осуществляет деятельность по охране, защите и воспроизводству лесов. В связи с дефицитом кадров по профессии водитель автомобиля прошу выдать удостоверение Министерства обороны РФ об отсрочке от призыва по мобилизации на Орлова Евгения Николаевича 1992 г. р.», - такие обращения ведомство отправило во все необходимые для оформления брони инстанции. Однако попытки законного оформления отсрочки в очередной раз натолкнулись на стену молчания со стороны военкоматов.Мать мобилизованного Ольга Орлова возмущена тем, что требования работодателя ее сына по сей день игнорируются. Даже несмотря на то, что в Бурятии уже нескольких мобилизованных вернули с СВО после судебных разбирательств. В обращении к военному комиссару Иволгинского и Тарбагатайского районов Бурятии Олегу Никитину мать мобилизованного пишет: «Довожу до Вашего сведения, что имеются грубейшие нарушения действующего законодательства, а именно военным комиссариатом Иволгинского и Тарбагатайского районов Республики Бурятии необоснованно игнорируются зарегистрированные АУ РБ «Иволгинский лесхоз» документы. Руководитель АУ РБ «Иволгинский лесхоз» Тутаев А. Н. 05.10.2023 г. обратился в Ваше военное учреждение со списком граждан, пребывающих в запасе, работающих в АУ РБ «Иволгинский лесхоз», на которых необходимо оформить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации в соответствии с Перечнем должностей и профессий. Кроме того, также неоднократно к Вам обращался с заявлениями руководитель по предоставлению необходимого документа сотруднику, то есть выдачи необходимого удостоверения об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации моему единственному сыну Орлову Евгению Николаевичу 1992 г. р., у которого есть 100%-ное основание для брони от частичной мобилизации», - пишет в Ольга Орлова.Также в письме она ссылается на решения судов по аналогичным делам, которые освещались в нашей газете: «Октябрьским районным судом г. Улан-Удэ удовлетворены административные иски сотрудников АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов» Трубина Константина и Рыжкова Романа. Судебные решения вступили в законную силу.Напомним, не так давно еще двое жителей республики – сотрудники АУ РБ «Забайкальская база авиационной охраны лесов» - отстояли свое право на бронь с помощью судов. Все доводы представителей военного комиссариата о том, что мобилизованным нужно отказать, ссылаясь на то, что на момент мобилизации бронь отсутствовала, судами отвергнуты.Между тем из-за того, что военнослужащим не оформляют право на отсрочку в законном порядке, им приходится судиться. Так, судебные тяжбы в отношении Константина Трубина, работника Забайкальской базы авиационной охраны лесов, длились более пяти месяцев.Не менее полугода длилось разбирательство по делу его коллеги – Романа Рыжкова. Защищавшему его юристу Александре Васильевой пришлось пройти не только через жернова районного и Верховного судов, но и через суд кассационной инстанции. Однако и Кассационный суд РФ на днях оставил в силе решение о предоставлении брони Рыжкову.Данные решения являются лишь частью затяжной череды судебных тяжб, проходящих в Бурятии на протяжении последнего года. Работники разных предприятий, призванные в рамках частичной мобилизации, доказывают свое право на бронь. И, несмотря на то, что уже пятеро мобилизованных через суд благополучно возвращены с СВО и сейчас находятся на своих рабочих местах, судебное противостояние продолжается ровно с теми же доводами и упорством со стороны военных комиссариатов.Фото: «Номер один»