Мусорный полигон построят в Баргузинском районе Бурятии

Управление капитального строительства Бурятии заключило контракт на проектирование полигона твердых коммунальных отходов. Земельный участок под его строительство выделен в Баргузинском районе. Как сообщили в Минстрое Бурятии, реализация этого проекта позволит решить многолетнюю проблему несанкционированной свалки вдоль озера Байкал.Согласно техническому заданию, ориентировочная мощность мусорного полигона составит 6 тысяч тонн в год. Проектированием занимается «Байкалводпроект». Документация будет готова к концу следующего года.«Земельный участок для строительства объекта будет расположен южнее села Баргузин. В составе полигона предусмотрят мусоросортировочную станцию и участок захоронения отходов», - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.По проекту полигон сможет перерабатывать не только вторсырье: бумагу, пластик, резину, но и крупногабаритные отходы. Например, старую мебель и прочие предметы обихода.Как отметили в Минстрое, помимо этого объекта в республике в скором времени приступят к проектированию полигона твердых коммунальных отходов в селе Мухоршибирь.Фото: «Номер один»