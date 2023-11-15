Общество 15.11.2023 в 14:00

Мусорный полигон построят в Баргузинском районе Бурятии

Он позволит решить проблему стихийных свалок вдоль Байкала, говорят власти
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Текст: Андрей Константинов
Мусорный полигон построят в Баргузинском районе Бурятии
Управление капитального строительства Бурятии заключило контракт на проектирование полигона твердых коммунальных отходов. Земельный участок под его строительство выделен в Баргузинском районе. Как сообщили в Минстрое Бурятии, реализация этого проекта позволит решить многолетнюю проблему несанкционированной свалки вдоль озера Байкал.

Согласно техническому заданию, ориентировочная мощность мусорного полигона составит 6 тысяч тонн в год. Проектированием занимается «Байкалводпроект». Документация будет готова к концу следующего года.

«Земельный участок для строительства объекта будет расположен южнее села Баргузин. В составе полигона предусмотрят мусоросортировочную станцию и участок захоронения отходов», - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

По проекту полигон сможет перерабатывать не только вторсырье: бумагу, пластик, резину, но и крупногабаритные отходы. Например, старую мебель и прочие предметы обихода.

Как отметили в Минстрое, помимо этого объекта в республике в скором времени приступят к проектированию полигона твердых коммунальных отходов в селе Мухоршибирь.

Фото: «Номер один»
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