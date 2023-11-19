В Бурятии собака удивляет преступников и правоохранителей

Но если для людей необходим досмотр, чтобы воочию убедиться в том, что гражданин везет с собой что-то запрещенное, то Гертруда знает все заранее. Для нее достаточно пары минут, чтобы определить наличие запрещенного вещества даже не прикасаясь к человеку.

Гертруда Аус Глатсберг - это не имя какой-то баронессы или графини, а полная кличка немецкой овчарки, которая за два года службы в полиции много раз удивляла как преступников, так и самих сотрудников правоохранительных органов. Для нее поиск любого запрещенного вещества словно игра, в которую она снова и снова вступает с веселым азартом. И, конечно, не понимает, что таким образом с легкостью раскрывает тяжкие преступления, отправляя за решетку всех, кого они со своим напарником разоблачили.Инспектор-кинолог кинологической группы Улан-Удэнского ЛО МВД России на транспорте Олег Миронов на службе уже 20 лет. За все время работы у него было четыре собаки. Они искали преступников по горячим следам или пропавших без вести людей. Но Гертруда для полицейского – особенная собака. И даже на просьбы журналиста рассказать сначала о себе и о своей службе Миронов отвечает категоричным отказом: «Про меня ничего писать не надо, про Гертруду пишите!».Олег Миронов в 2010 году отучился в уфимской школе по подготовке специалистов-кинологов. Работал по общему розыскному профилю – работа по следу. С Гертрудой он познакомился, когда той уже было три года.- По роду нашей деятельности надо иметь хорошую собаку. В 2020 году я начал искать, звонить, ездил к заводчикам. Встретился с Гертрудой. Посмотрел на нее и сразу приобрел. Она меня покорила своим спокойствием, уравновешенным темпераментом и мудрым взглядом. Тогда она прошла общий курс дрессировки и все. То есть умела делать базовые команды: «сидеть», «лежать», «рядом», «апорт» и прочее, - вспоминает Олег.В 2021 году кинолог вместе с собакой поехал в Читу на всероссийские сборы, которые проводил там линейный отдел.- Мы получили колоссальный опыт. Она ведь до этого не умела искать наркотики. Там прошла дрессировку, получила все основные навыки. В этом году мы вновь ездили в Забайкальский край, где проходили сборы по повышению квалификации и по дрессировке. Комиссия снова выдала нам заключение: «Собака готова к несению службы по направлению «Поиск и обнаружение наркотических средств, сильнодействующих веществ и их прекурсоров».По словам Олега, дрессировка осуществляется в тесной связке с хозяином. На 70% должен отработать кинолог, на 30% - собака.- Мы вместе должны работать. Ты должен видеть поведение собаки, хорошо знать, на что она способна, чего можно от нее ожидать в тот или иной момент. Если этого не знаешь и не видишь, то, значит, плохо знаешь своего питомца.В основном Олег Миронов и Гертруда патрулируют на железнодорожном вокзале станции Улан-Удэ.- Со стороны видно, когда человек идет спокойно, а когда волнуется. Тогда понятно - что-то с ним не так. Мы, например, в этот момент стоим на привокзальной площади и тогда подходим. Если собака дает знак, то просим пройти с нами в досмотровую комнату. Задаем вопросы: «Есть ли что-то запрещенное с собой. Оружие, боеприпасы, наркотические или психотропные вещества». Еще не один не признался сразу. Все отвечают: «Ничего нет».Интересно, что она не просто дает особенный знак, указывая на возможного нарушителя, а еще и подсказывает людям в погонах, где именно нужно искать.- Собака показывает своим поведением, что обнаружила что-то. В основном садится. Иногда ложится. Если, например, вещество в кармане, то она сядет. Если в носке или ботинке – то Гертруда ложится, показывая нам - то, что мы ищем, находится на небольшой высоте (ниже пояса).Процент ошибок четырехлапого сотрудника полиции мизерно мал. Хотя назвать и эти единичные случаи ошибкой язык не повернется.- Она показывает наличие у гражданина остатков запаховых следов наркотических средств. При досмотре мы ничего не обнаруживаем, отпускаем человека. Но при этом он нам говорит, что действительно недавно был в поле, поэтому на его одежде остались следы и запахи от разных растений.Но в подавляющем большинстве случаев Гертруда работает с точностью снайпера. Несмотря на то, что нарушители всячески пытаются скрыть свои тайники, полицейские их обнаруживают.- Собака уже указала на возможное наличие. Дальше задаем вопросы, просим выкладывать все, что есть с собой, на стол. Нарушители пытаются скрыть, не вытаскивают то, что прячут. Наркотические вещества, как правило, у них во внутренних потайных карманах, сумках и даже под стелькой в обуви. Приклеивают пакетики в трусах. Где только не прячут. Пойманным с поличным и отдать нам свои «секретики» нарушителям не хочется. Были случаи, когда они на наших глазах доставали спрятанное и пытались тут же это проглотить.Как вспоминает Олег Миронов, самый большой «улов» был 31 августа текущего года, когда Гертруда обратила внимание на одинокого мужчину, который собирался выехать из Бурятии в Читинскую область.- Получается, он одним днем в Бурятию приехал, изготовил наркотическое средство и хотел обратно уехать. У него обнаружен черный пакет с растительной массой с запахом конопли. Полимерная бутылка полуторалитровая с зеленой жидкой массой внутри (в простонародье «химка»). Все найденное потянуло на особо крупный размер – ч. 2 ст. 228 УК РФ (наказание по данной статье - лишение свободы на срок от трех до десяти лет).Пойманный с поличным мужчина уже ранее судим по той же самой статье, но снова взялся за старое.Бывают обыски и в жилье. Гертруда и в этом случае показывает блестящие результаты.- Один раз были на обыске в жилище. Он проводится после того, как уже возбуждено уголовное дело. Приехали, хозяин квартиры меня спрашивает: «Что, собака научена?». Я отвечаю: «Да, а дома есть что-то спрятанное?». Он отвечает вопросом на вопрос: «А если есть, то найдет?». Говорю: «Ну, посмотрим». Собачку пустил, она дома ничего не нашла. Осмотрела кухню, туалет, комнаты. Потом попросилась на балкон. И сразу сделала стойку. Оказалось, на балконе у него было спрятано. Изготавливал наркотические средства, у него там остались следы, остатки в чашке. Я взял чашку, показываю мужику: «Ты про это?». Он отвечает: «Да. Нашла же. Ну и собачка у вас…».Пойманные преступники смотрят на Гертруду по-разному. Кто-то с ненавистью и обидой, кто-то с восхищением, другие с удивлением. Сама собака даже не подозревает о том, что становится заклятым врагом для пойманного ею преступника.- По идее, собака работает за пайку, за корм. Ей не объяснишь, что ты молодец, преступление раскрыла. Она просто что-то находит и радостная бежит к тебе. Для Гертруды это как игра.В основном Гертруда живет в вольере на работе. Но в отпуск или на выходные хозяин забирает ее к себе. Каждая встреча – непередаваемые эмоции.- Это не объяснить словами. Она, когда меня видит, так радуется, что начинает в вольере чуть ли не сальто делать, - говорит Олег.У хозяина с его питомицей особенные отношения. За все время он ни разу не поднял руку на собаку и даже голос повысить не пришлось. Одного взгляда Гере (так называют ее полицейские между собой) уже бывает достаточно, чтобы прийти в себя и перестать баловаться.Но порой и от взгляда своей любимицы кинологу становится неловко.- Бывает, что в какой-то день у меня запланирован выезд с другой собакой. Например, нужно взять Фрэнка, который у нас обучен идти по следу человека. Я иду к вольерам, Гера, как обычно, бесится, радуется мне, прыгает. А потом, когда я беру Фрэнка, она перестает скакать, садится. И просто молча с укоризной на меня смотрит. Провожает взглядом, полным недоумения, обиды и ревности, такой немой укор. Конечно, мне становится не по себе, - улыбается Олег Миронов.Распорядок дня у Гертруды почти такой же, как и у сотрудников полиции.- С раннего утра у нас сначала работает служебно-розыскная собака Ирон, он обследует вокзал, аэропорт на предмет взрывчатки. Потом с десяти утра уже выходит на работу Гертруда или Карина. Возвращается Гера в вольер примерно к 18-19 часам.Как настоящая леди, Гертруда обожает купаться, мыться. Любит играть с мячиком и нежится, когда ее гладит хозяин. А еще она категорически не ест хлеб и все мучное. Ее кормят самым лучшим сухим кормом. В качестве угощения хозяин ей периодически приносит из дома косточки, вареную говядину. Выезжая на задание, кинолог берет с собой специальный подсумок, куда кладет любимые лакомства Геры: говядину, колбасу, котлетку. При выполнении каждого задания овчарка получает награду.По словам Олега, по темпераменту Гертруда – сангвиник. Тут они с хозяином не совсем совпадают. Кинологу порой хочется, чтобы собака была порасторопнее. Но знающая себе цену леди все делает в том темпе, который удобнее для нее.Сейчас Гере уже шесть лет, через два года она выйдет на пенсию.- Домой ее заберу. А в целом служебных собак, которые стоят на балансе, списывают. Можно усыплять их, но мы стараемся этого не делать. Ищем гражданских лиц, кому нужны собаки. Например, был спаниель по кличке Стингер, когда он вышел на пенсию, его попросила себе начальник вокзала. Живет у нее сейчас и радуется.Кинологов за хорошие результаты, бывает, что награждают, выдают благодарность. Вполне возможно, что и Гертруда в скором времени удостоится такой же чести.- Как мне объяснили, этот вопрос сейчас на рассмотрении у руководства, у главного полицейского на транспорте. Наверное, тоже дадут ей благодарность. А я куплю ей еще колбасы и порадую. Заслужила! – подытоживает Олег Миронов.Фото: О. Миронова