Общество 24.11.2023 в 09:59

Житель Улан-Удэ лишился дорогого джипа

Он осужден за пьяную езду и покушение на дачу взятки сотруднику ГИБДД

A- A+
Текст: Номер один
Житель Улан-Удэ лишился дорогого джипа
В Улан-Удэ 62-летний горожанин признан виновным в «управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и в «покушении на дачу взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия).

Как сообщили в прокуратуре республики, в судебном заседании установлено, что мужчина, будучи подвергнутым в январе 2021 года административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь нарушил правила дорожного движения. В июле 2023 года он сел за руль автомобиля после употребления спиртного, в последующем его внедорожник  задержали сотрудники ГИБДД. В ходе разбирательства осужденный, желая  избежать уголовной ответственности за содеянное, неоднократно предлагал инспектору дорожно-постовой службы взятку в 30 тыс рублей.

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ с учетом позиции государственного обвинителя по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год со штрафом в размере 150 тыс рублей и запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.

На основании решения суда автомобиль «Мицубиши Аутлендер», на котором совершено преступление, а также предмет взятки обращены в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: drive2.ru
Теги
авто алкоголь джип конфискация

Все новости

Жителей Бурятии защитят от фейков
24.11.2023 в 10:11
Житель Улан-Удэ лишился дорогого джипа
24.11.2023 в 09:59
Председателя горсовета Улан-Удэ впечатлила выставка Даши Намдакова
24.11.2023 в 09:51
В Бурятии перевернулся «КамАЗ»
24.11.2023 в 09:47
В Бурятии росгвардейцы сохранили бабушке 285 тыс рублей
24.11.2023 в 09:29
В Бурятии на месте пожара нашли труп
24.11.2023 в 09:20
Права родителей первоклассников
24.11.2023 в 09:00
В Бурятии дрова стали на вес золота
24.11.2023 в 06:00
Горсовет Улан-Удэ оценил работу интеллектуальной транспортной системы
23.11.2023 в 19:04
В Бурятии потушили пожар в детской библиотеке
23.11.2023 в 17:50
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 ноября

Читайте также
Жителей Бурятии защитят от фейков
В России фиксируется увеличение региональных фейковых инфоповодов
24.11.2023 в 10:11
Председателя горсовета Улан-Удэ впечатлила выставка Даши Намдакова
«Это потрясающий художник», - поделился Чимит Бальжинимаев
24.11.2023 в 09:51
В Бурятии росгвардейцы сохранили бабушке 285 тыс рублей
78-летняя женщина пыталась перевести через банкомат эту сумму мошенникам
24.11.2023 в 09:29
Права родителей первоклассников
На что нельзя собирать деньги?
24.11.2023 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru