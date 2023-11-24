Житель Улан-Удэ лишился дорогого джипа

В Улан-Удэ 62-летний горожанин признан виновным в «управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения) и в «покушении на дачу взятки должностному лицу в значительном размере за совершение заведомо незаконного бездействия).Как сообщили в прокуратуре республики, в судебном заседании установлено, что мужчина, будучи подвергнутым в январе 2021 года административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь нарушил правила дорожного движения. В июле 2023 года он сел за руль автомобиля после употребления спиртного, в последующем его внедорожник задержали сотрудники ГИБДД. В ходе разбирательства осужденный, желая избежать уголовной ответственности за содеянное, неоднократно предлагал инспектору дорожно-постовой службы взятку в 30 тыс рублей.Железнодорожный районный суд Улан-Удэ с учетом позиции государственного обвинителя по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год со штрафом в размере 150 тыс рублей и запретом заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года.На основании решения суда автомобиль «Мицубиши Аутлендер», на котором совершено преступление, а также предмет взятки обращены в доход государства.Приговор не вступил в законную силу.Фото: drive2.ru