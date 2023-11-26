Сын президента прославил Бурятию

Прославившийся в социальных сетях под псевдонимом «сын президента» Тимур Цыренов - самый известный тиктокер из Бурятии. У него порядка 17 млн подписчиков и бешеная узнаваемость. Блогер прошел через все звездные тернии: большие деньги, славу, женское обожание и встречи с именитыми людьми. Однако теперь решил круто изменить свою судьбу, занявшись продажей детских игрушек.Это сейчас профессиональные фотоснимки, портреты Тимура Цыренова можно увидеть на обложках мировых журналов моды или прочитать заметки о нем в СМИ. А когда-то это был обычный, никому неизвестный парень из глубинки. Он родился в поселке Таксимо Муйского района, позже семья перебралась в Селендуму.О деревенской жизни и детстве Тимур вспоминает с улыбкой, хотя тогда мальчику-правдорубу порой было не до смеха.- Родители обеспечивали меня всем, чем могли. У них был собственный магазинчик в селе, в котором я проводил много времени. В детстве я конструировал, лепил, осваивал первый компьютер. Лет с 14 начал вести видеоблог на YouTube. В те годы это не было так популярно, как сейчас. Я не только примерял на себя образы разных персонажей во время съемки, но и иногда высказывал недовольство в адрес школы. За это мне часто прилетало сразу от всех. Ровесники стали всячески издеваться, подхихикивать за спиной. Ладно бы только дети, но подключились даже учителя, - вспоминает Тимур Цыренов.Тимур Цыренов всегда отличался от одноклассников. Одевался не так, как все, занимался саморазвитием, а еще не пил и не курил, как большинство ровесников. Из-за чего нередко подвергался буллингу.- Можно сказать, жил в своем собственном мире. Но я никогда не был «терпилой». Родители говорили, если тебя обижают, бить надо первым. Помню, как один парень сказал мне в столовой: «Ты странно выглядишь, это не прикид, а полной отстой». Я взял стакан с чаем, подошел и молча вылил его на голову одноклассника со словами: «Еще раз ты что-то в мою сторону скажешь, будет в сто раз хуже». Отпор я давал всегда, - вспоминает Тимур Цыренов.В подростковом возрасте сестра отправила заниматься Тимура моделингом в Улан-Удэнское агентство Art Podium. Которое открыло ему двери в новый мир.- Мой самый первый контракт подразумевал поездку в США. Но я от него отказался в силу юного возраста. Не был готов к перелетам так далеко. Однако после этого поехал в Сеул. Уже после стал часто работать на съемках по всей Европе и Азии. Объездил практически весь Китай. А к Америке я вернулся чуть позже. Это была ключевая поездка и очень престижная, поскольку съемки в Штатах - пик карьеры для каждой модели. Не мог пропустить такое, - объясняет Тимур.Тимур до сих принимает участие в съемках. Был моделью для многих изданий как мирового уровня, так и российского. К счастью, педагоги ВСГУТУ, где он учился, не препятствовали поездкам амбициозного парня.- Студенческие годы были самыми лучшими в моей жизни. По образованию я журналист, выпускник кафедры «Медиакоммуникации». Преподаватели всегда поощряли мою тягу к публичности и помогали, чем могли. Даже позволили провести защиту диплома дистанционно, потому что я тогда был в Москве и работал над крупным проектом, - вспоминает блогер.Его дипломная работа была посвящена способам продвижения через приложение «Тик Ток». Он создал аккаунт и несколько месяцев изучал алгоритмы рекомендаций. С каждым днем набирая все больше и больше просмотров в Сети.- Как-то раз попробовал сделать несколько шуточных видео о том, что я сын президента. Прифотошопил себя рядом с ним, наложил голос на выдуманный разговор и выложил на всеобщее обозрение. В комментариях стали писать, что я все вру, а меня это, наоборот, раззадорило. Стал выкладывать похожие ролики и переименовал свой канал на: «Сын президента Тимур». Большая часть моей аудитории - дети. Которых это забавляет, - говорит тиктокер.Если объединить количество подписчиков, которое есть у Тимура на ряде платформ, то их будет более 17 млн. К слову, из-за того, что зрители весьма юные, негатива за псевдополитическую тематику в сторону блогера нет.- Сейчас шутить о подобном не стоит. Постепенно отхожу от этой тематики. Последний раз затрагивал ее в прошлом году на Хэллоуин. В Москве проходил конкурс лучших костюмов. Удивить качеством было сложно, поэтому решил привлечь внимание оригинальностью. Несколько дней создавал каркас руками, подбирал краску, вырезал кирпичики. Не ел, не спал, но костюм сделал. В тот вечер я нарядился Кремлем. Пришел как Спасская башня. Это вызвало полный восторг, и я выиграл главный приз - 250 тыс. рублей, - рассказывает Тимур.Развлекаться успешный блогер любит на всю катушку.- Я очень люблю спонтанные предложения и вечеринки. За ночь могу посетить по шесть-восемь клубов. Просто потому, что это прикольно. Как-то раз друг предложил мне поужинать в стриптиз-клубе с караоке. Ох… мы потратили за четыре часа 700 тыс. рублей. Но это был чистой воды развод. Мы пришли в заведение, стали смотреть меню. Вокруг нас собрался весь персонал и всячески развлекал. Выделили ВИП-зал с караоке за 40 тыс. рублей, потом принесли шампанское за 60 тыс. рублей. А дальше постепенно то роллы за 20 тысяч, то алкогольные шоты за 30 тысяч. Так за вечер и набежало. Особенно дорогой была профессиональная певица, которая помогала заглушать наши завывания в песнях, - смеется Тимур Цыренов.Посещать престижные вечеринки Тимур Цыренов начал еще во время работы моделью. В плане роскоши ему больше запомнились страны Азии.- Мне было 18 лет, я подписал контракт со знаменитым китайским агентством и улетел на три месяца. Параллельно со съемками мы ходили по клубам. За это нам тоже платили деньги, так как присутствие модели яркой внешности в заведениях для них является элементом престижа. Проще говоря, разгуливали там для красоты. Все смотрели на нас с интересом, фотографировались. Но была там одна очень пьяная посетительница. Женщина подошла ко мне и предложила заняться с ней любовью за 250 тыс. рублей. Конечно, я отказался. Опять же взыграл мой строптивый характер. Для меня важно ни от кого не зависеть. Собственно, по этой причине я бы никогда не смог работать в эскорте, - улыбается блогер.Но кроме комичных и нелепых ситуаций случались в его жизни и действительно опасные случаи.- Мне угрожали оружием несколько раз. Впервые это произошло во время съемок коллекции от Ив Сен-Лорана по контракту в Лос-Анджелесе. Мне было скучно, я вышел пройтись по городу и заблудился. Зашел в ближайший квартал, а это оказалось криминальное гетто. Там были трое афроамериканских парней. Я подошел к ним, чтобы спросить дорогу к метро, но что-то им не понравилось. Один из них вытащил пистолет и стал тыкать им меня в грудь. Повезло, что мимо шла женщина и вмешалась. Она то и вывела меня из гетто, проводив до метро, - вспоминает Тимур Цыренов.Второй, такого же рода случай произошел год назад на Бали. В тот день блогер Тимур Цыренов отдыхал на острове со своей подругой и познакомился с самым настоящим арабским принцем.- Принц пригласил нас на вечеринку. Было весело, шумно. Много людей и охраны. В какой-то момент он то ли напился, то ли что. Начал вытворять какую-то ерунду. Подруга нашла это забавным и решила его сфотографировать. Его личная охрана это заметила и вывела нас на улицу. Самый большой из них, в смокинге, вытащил пистолет и приставил к ее виску, а потом к моему. Приказал удались все снимки. Подруге было очень страшно, она начала паниковать. А я просто стоял и думал: «Ну, конечно, опять Тимур вляпался в передрягу. Как же без этого…». Все закончилось хорошо, а осадочек все же остался. Но ездить на Бали не перестану, - смеется тиктокер.На сегодняшний день самый известный тиктокер из Бурятии пресытился блогерской жизнью и решил уйти с головой в бизнес. О клубах не забывает, но львиную долю времени теперь посвящает созданию детских игрушек.- Я неспроста являюсь именно детским блогером. Потому что мне очень нравятся дети, я люблю с ними общаться и всегда хотел помогать им любимыми способами. Особенно детским домам. На этой почве у меня и зародилась идея создать «Пушистый завод» по производству плюшевых игрушек. Буквально недавно я выкупил предприятие полностью, хотя существует оно около пяти лет, - рассказывает блогер.Его завод детских игрушек выпускает ежедневно более 10 тыс. плюшевых экземпляров и работает с крупными российскими компаниями. Например, на заводе сделали корпоративную коллекцию игрушек для Сбербанка, а сейчас реализовывают заказ от РЖД. В процессе создания находятся и игрушки для одной мультипликационной компании.- Эскизов и вариантов игрушек у нас очень много, лично у меня самая любимая - каратэ сова. Она просто уморительная. От других производителей российского рынка «Пушистый завод» отличается тем, что наши игрушки обладают уникальным дизайном и их делают по современным критериям. В штате трудится ряд дизайнеров, применяются нейросети. Но самое главное - мы обладаем сертификатами качества как мирового уровня, так и всероссийского. Все наши изделия проходят обязательные тесты и необходимые исследования. И только после этого попадают в руки детей, - объясняет Тимур.В планах у временно бывшего блогера стать самым крупным предприятием по изготовлению игрушек в стране и наладить поставки за рубеж. Буквально на днях он вел переговоры с Африкой и в Дубае. При этом не забыл и о том, что всегда для него крайне важно – о безвозмездной помощи детям.- Помогать безумно важно. Мы сотрудничаем со многими детскими домами, а в ближайшее время подарим одному благотворительному фонду около 1000 разных игрушек. Я очень надеюсь, что это поможет многим детям стать хотя бы на минуту счастливыми, - заключает Тимур Цыренов.Фото: из личного архива Тимура Цыренова