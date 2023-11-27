Новые «ГАЗели» начнут работу на улицах Улан-Удэ в феврале-марте

- После регистрации и всех необходимых процедур в феврале-марте 2024 года выйдут на линии новые ГАЗель City. Они поедут по тем маршрутам, которые ранее обслуживали частные перевозчики, но сегодня по разным причинам они не работают в полную силу. А также на дороги и улицы, где не везде удобно проходить автобусам среднего и большого класса. Поэтому новые ГАЗели очень нужны горожанам, - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.





В последние годы в городе идет отток частных перевозчиков и как следствие – закрытие части маршрутов. Причины разные – устаревшие транспортные средства, повышение требований к перевозкам, рост себестоимости проезда и т.д. Поэтому городу были необходимы автобусы именно малого класса. Администрацией города при поддержке главы Бурятии Алексея Цыденова и правительства республики было принято решение приобрести такой транспорт.





В последние годы автопарк МУП «Городские маршруты» активно пополняется. С 2020 года в Улан-Удэ поступило 183 автобуса среднего и большого классов – «ПАЗ» и «Волгабас». И сейчас ежедневно на линии выходят до 130 автобусов.





В настоящее время МУП «Городские маршруты» продлило время работы муниципальных автобусов по многим магистральным маршрутам до 22-23 часов. Вопрос уменьшения интервала движения автобусов и позднего окончания работы на линии будет решаться по мере набора водителей.





26 и 27 ноября в Улан-Удэ из Нижнего Новгорода прибыла первая партия из восьми автобусов малого класса ГАЗель City. На подъезде к городу еще несколько автовозов с новыми автобусами. Всего закуплено 26 таких машин.Вместимость «Газелей» - до 22 мест. Они низкопольные, поэтому будут удобны и для мам с колясками, и людей с ограниченными возможностями здоровья. Часть сидений откидные, что тоже удобно для размещения колясок.- И снова обращаюсь ко всем желающим. Нам нужны более 100 водителей, предприятие может трудоустроить всех, кто готов работать на новых и комфортабельных автобусах, - отметил Игорь Шутенков.Фото: мэрия Улан-Удэ