В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД помогли больному ребенку

В понедельник вечером на улице Трубачеева к экипажу ГИБДД в составе старшего лейтенанта Аюра Баяртуева и младшего лейтенанта Эрдэма Шулунова обратилcя водитель проезжавшего мимо автомобиля. Он пояснил, что в салоне иномарки находится его малолетний сын, которому необходима срочная медицинская помощь. Так как дороги города в «час пик» были сильно загружены, мужчина решил попросить помощи у инспекторов, чтобы оперативно доехать до Детской республиканской клинической больницы.«Автоинспекторы пересадили маму и малыша в патрульный автомобиль и оперативно доставили их в медучреждение. На следующий день папа мальчика обратился в Госавтоинспекцию со словами благодарности в адрес сотрудников ДПС. Он сообщил, что его сыну была оказана необходимая помощь, в настоящее время 2-летний малыш находится дома и его здоровью ничего не угрожает», - рассказали в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»